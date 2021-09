Argentina reporta pobreza de 40,6% en 1er semestre 2021

BUENOS AIRES (AP) — Argentina reportó un leve descenso de la pobreza en el primer semestre de 2021, aunque las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población continúan deteriorándose.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó el jueves que 40,6% de la población es pobre, lo cual representa a 11,7 millones de personas. En el segundo semestre de 2020 la pobreza había sido de 42% como consecuencia inmediata del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía. En el primer semestre del año pasado fue de 40,9%.

“Los ingresos en el período estudiado aumentaron más que las canastas (básica alimentaria), lo que explica la reducción de la tasa de pobreza del conjunto de la población en el promedio del semestre”, evaluó el INDEC.

En contraste, la indigencia --hogares con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica-- llega al 10,7% --poco más de tres millones de personas-- desde el 10,5% del segundo semestre de 2020. En este caso, se trata del segmento de personas sin trabajo que no reciben ayuda social o la que reciben no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Dentro del universo de pobreza, es especialmente alarmante en el segmento entre los niños: el 54,3% de los menores de 14 años son pobres.

“Si bien vemos un cambio de tendencia, una disminución pequeña (de la pobreza)... el indicador en su totalidad nos duele, nos duele mucho”, expresó el jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur, en rueda de prensa. “La instrucción que tenemos del presidente es redoblar los esfuerzos en post de generar trabajo, trabajo genuino, cambiar esta situación de emergencia de planes (sociales) por trabajo genuino”.