Aumentarían restricciones en frontera colombiana por COVID

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Las autoridades pidieron el miércoles incrementar las restricciones de movilidad en Navidad y Año Nuevo en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que se mantiene en especial vigilancia por parte de las autoridades de salud debido al incremento en los casos de COVID-19 y la alta ocupación en sus unidades de cuidados intensivos.

Entre las medidas solicitadas durante una reunión el viernes de autoridades locales y nacionales están que el toque de queda, en donde hay restricción total de circulación de personas y vehículos, aplicaría desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana del otro día.

La medida regiría las 24 horas entre el 25 y 27 de diciembre y desde el 31 de diciembre al 3 de enero. También se prohibirían las fiestas y aglomeraciones. El Ministerio del Interior deberá dar el visto bueno a las propuestas antes de ser implementadas.

El 10 de diciembre, un grupo de médicos envió una carta a las autoridades locales pidiéndoles fijar una nueva cuarentena, para disminuir la tasa de contagios y la ocupación hospitalaria.

La propuesta no fue acogida por las autoridades de salud pública, sin embargo, optaron por la medida de pico y género, que consiste en permitir que solo salgan a las calles personas de sexo femenino o masculino, según se disponga por decreto.

Durante esta semana han fallecido por COVID-19 dos médicos en la ciudad. El último deceso fue el del médico pediatra Carlos Escalona Manaure, quien trabajaba en la Clínica Medical Duarte. Durante la pandemia han fallecido 17 trabajadores de la salud, según el instituto de salud departamental.

“La gravedad de la pandemia en Cúcuta es que no hay unidades de cuidados intensivos suficientes para atender en el caso de que se expanda el número de personas que lo requieren, están ocupadas prácticamente todas”, dijo a The Associated Press Rosa Emilda Vargas, secretaria de Salud de Cúcuta.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado de prensa el viernes que la ocupación de camas de UCI en el departamento de Norte de Santander alcanza el 91%. Esta semana sumarían 18 nuevas UCI, completando 400 camas.

La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en el departamento es del 21,71, mientras que en el resto del país es del 9,19.

“Se observa cómo la incidencia, tasa de mortalidad, positividad y letalidad es superior a las cifras nacionales”, señaló Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, en un comunicado el viernes.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, reiteró en la reunión con las autoridades nacionales que los ciudadanos no están cumpliendo a cabalidad con los protocolos de seguridad.

Hasta el jueves en Colombia se habían registrado 1.468.795 millones de contagios y 39.787 fallecidos por COVID-19, según el Ministerio de Salud.