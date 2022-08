Australia: podcast motiva condena a un hombre por asesinato

SYDNEY (AP) — Un hombre australiano fue condenado el martes por el asesinato de su esposa hace 40 años luego de una nueva investigación policial provocada por un popular podcast.

Christopher Dawson, de 74 años, se enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua. Optó por un juicio con un magistrado, en lugar de con un jurado, en la Corte Suprema del estado de Nueva Gales del Sur debido a su fama por el podcast “The Teacher’s Pet”, que acumula 60 millones de oyentes desde 2018. El programa expuso el caso circunstacial de que Dawson había asesinado a su esposa, Lynette.

El juez Ian Harrison determinó que Dawson mató a su esposa en 1982. En aquel momento, Dawson era un profesor de secundaria que mantenía una relación sexual con una exestudiante adolescente que era la niñera de sus dos hijas, que fue identificada durante el proceso como J.C.

El magistrado dictaminó que Dawson acabó con la vida de su pareja por miedo a perder a su amante.

Harrison rechazó la posibilidad de que la esposa abandonase a su esposo e hijas y desapareciese sin dejar rastro. Además. rechazó el argumento de que la mujer había sido vista con vida después de enero de 1982 o de que contactado con su marido.

“El conjunto de las pruebas circunstanciales me lleva a pesar que Lynette Dawson está muerta, que murió el 8 de enero de 1982 o alrededor de esa fecha, y no que no abandonó voluntariamente su hogar", apuntó el magistrado.

La mujer tenía una fuerte conexión con su esposo e hijas y tenía recursos limitados para mantenerse. Esto llevó al juez a rechazar la idea de que se hubiese marchado solo con lo puesto.

“La propuesta es ridícula", añadió.

En sus argumentos para el veredicto de culpabilidad, Harrison indicó que Dawson había mentido sobre las llamadas telefónicas que dijo haber recibido de su esposa tras su desaparición.

J.C. y Dawson contrajeron matrimonio en 1984 y se separaron en 1990.