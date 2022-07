Bullard: Sólida economía de EEUU puede soportar tasas altas

Steve Helber/AP

WASHINGTON (AP) — La economía estadounidense goza de buena salud y muestra pocos indicios de una recesión inminente, y puede soportar tasas de interés más altas, afirmó el lunes el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard.

Los mercados financieros están dando señales de que una recesión económica podría llegar en algún momento del próximo año, mientras los estadounidenses lidian con la inflación más alta en cuatro décadas y la Reserva Federal eleva los costos de los préstamos. Pero Bullard dijo en una entrevista con The Associated Press que el banco central no tendría que llevar a la economía a una recesión o aumentar significativamente el desempleo para reducir la inflación a su objetivo del 2%.