"Capitán América" repara tejados en Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (AP) — El actor Anthony Mackie no llevaba su escudo de Capitán América cuando regresó a su localidad natal, Nueva Orleans, para ayudar a reparar tejados dañados por un huracán. Pero para la gente de su antiguo vecindario, saber que iban a reparar sus tejados cubiertos de lonas era mejor que un éxito de taquilla.

Mackie trabajaba con GAF, uno de los mayores fabricantes de tejados de Estados Unidos, para arreglar tejados en Nueva Orleans que sufrieron daños durante el huracán Ida del año pasado.

La compañía, que también formaba a trabajadores en el oficio a través de su academia, colaboraba con la organización Rebuilding Together New Orleans, que proporcionaba la mano de obra, mientras que GAF aportaba los materiales y pagaba los costes.

Los grupos buscaron en concreto a propietarios que no tuvieran los recursos financieros o la capacidad física para reparar su tejado, a menudo ancianos o con discapacidad que ganaran menos de 35.000 dólares al año, explicó William Stoudt, director ejecutivo de Rebuilding Together New Orleans.

”¿Quiénes son las personas que van a tener más problemas para recuperarse? Hablamos de propietarios de bajos ingresos. Hablamos de ancianos, discapacitados, quizá veteranos o una mujer soltera cabeza de familia. Hablamos de personas que hacen de Nueva Orleans lo que es", dijo Stoudt.

El proyecto toca de cerca a Mackie. El actor, que ahora interpreta al Capitán América en el Universo Cinemático de Marvel, creció en Nueva Orleans y trabajó en la empresa de tejados de su familia.

“Me da una sensación de orgullo hacer un servicio a mi gente. Sé por lo que pasa la gente en este barrio porque nací en este barrio, crecí en este barrio”, dijo hace poco durante una operación para cambiar lonas azules por tejados. “Para mí es importante devolver los dones y bendiciones que he recibido fuera de la ciudad”.

GAF, una filial de Standard Industries que fabrica materiales para tejados, se ha comprometido a instalar 500 tejados en la región del Golfo de México. Eso incluye 150 tejados en el 7mo Distrito de Nueva Orleans, una zona golpeada por el huracán Katrina en 2005 y de nuevo por Ida 16 años más tarde. La iniciativa forma parte del programa Community Matters de la firma, iniciado en 2020 y que ya ha reparado o sustituido 3.000 tejados.

Larae Barard, que vive en Nueva Orleans, dijo que acababa de hablar con su madre sobre que le preocupaba el tejado cuando recibió una llamada sobre que iban a arreglarlo.

“Dijeron, ‘queremos arreglar su tejado’. Yo dije, ‘¡¿en serio?! Debe de ser un milagro’”, dijo. “Después de Ida, mi tejado estaba en un estado lamentable. Tuvo una lona azul durante casi un año y un mes (...). De modo que gracias a Dios que tengo un nuevo tejado”.

Mackie, que subió a un tejado para ayudar a retirar lonas y tejas viejas, señaló que muchas casas del vecindario aún seguían sin reparar.

“Cuando vuelas sobre Nueva Orleans, se ha convertido en un mar de lonas azules. Las 150 casas que GAF va a arreglar en el el 7mo Distrito, eso derriba muchas barreras para personas que no podrán permitirse hacerlo. Las 500 casas que se han comprometido a hacer, eso derriba muchas barreras para la gente", dijo.