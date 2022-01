BEIJING (AP) — Una tercera ciudad china ha puesto en cuarentena a sus residentes debido a un brote de COVID-19, lo que eleva a unos 20 millones de personas el número de confinados en todo el país.

No estuvo claro cuánto durará el cierre de Anyang, una ciudad de 5,5 millones de habitantes, ya que el aviso decía que la medida se decretó para facilitar las pruebas masivas pero no apuntó si terminaría una vez se completasen.

Otros 13 millones de personas están confinadas en la ciudad de Xi’an, y 1,1 millón más en Yuzhou.

El confinamiento de Anyang se produjo tras la confirmación de dos casos de la variante ómicron el lunes, que se cree que están ligados con otros dos detectados el sábado en la ciudad de Tianjin. Esta parece ser la primera vez que la nueva cepa del coronavirus se propaga en China más allá de en viajeros procedentes del extranjero y sus contactos estrechos.

Los residentes no pueden salir de sus casas, los vehículos no esenciales no pueden circular y se ordenó el cierre de los comercios, a excepción de los que venden bienes de primera necesidad, de acuerdo con el aviso municipal publicado por los medios estatales el lunes en la noche.

Xi’an y Yuzhou tienen brotes de la variante delta y ninguna ha reportado casos de ómicron. Alrededor de 2.000 personas se han contagiado en Xi’an, una antigua capital que acoge a los Guerreros de Terracota, en el que es, con mucho, el mayor foco en el país.