SUVA, Fiyi (AP) — China no logró el lunes el audaz objetivo de que 10 países del Pacífico apoyaran un gran acuerdo que incluía desde seguridad a pesca, mientras algunos en la región expresaban una gran preocupación por el plan.

Sin embargo, China consiguió muchas otras victorias de menor escala en la gira regional de su ministro de Exteriores, Wang Yi.

Wang hizo de coanfitrión en una importante cumbre de ministros de exteriores de 10 naciones insulares, celebrada en Fiyi.

En una inusual conferencia de prensa posterior, Wang y el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, hablaron unos 30 minutos y después se retiraron de forma abrupta mientras los periodistas trataban de hacer preguntas a gritos. Eso dejó sin respuesta muchas de las preguntas sobre la cumbre.

Pero estaba claro que los países no habían apoyado la propuesta china.

“Como siempre, pusimos el consenso por delante entre nuestros países en cualquier conversación sobre nuevos acuerdos regionales”, dijo Bainimarama.

Aunque hay una preocupación creciente por las ambiciones militares y financieras de China en la región, muchos fiyianos ven ventajas en la inversión extranjera, venga de donde venga.

Georgina Matilda dijo que trabajar para la compañía china de infraestructura China Railway supone que puede poner comida en la mesa para sus hijos.

Wang esperaba que los 10 países apoyaran un acuerdo redactado con antelación como parte de un comunicado conjunto tras la cumbre, según documentos a los que tuvo acceso The Associated Press .

Pero el canciller chino no logró el consenso que buscaba.

David Panuelo, presidente de los Estados Federados de Micronesia, dijo a otros líderes del Pacífico que no apoyaría el plan y les advirtió en una carta de que hacerlo aumentaría de forma innecesaria la tensión geopolítica y pondría en peligro la estabilidad de la región.

Panuelo afirmó que se trataba del “acuerdo propuesto con cambios más trascendentales en el Pacífico en nuestras vidas” y aseguró que “amenaza con traer una nueva Guerra Fría en el mejor de los casos, y una Guerra Mundial en el peor”.

En la conferencia de prensa del lunes, Wang señaló algunos campos en los que se habían alcanzado acuerdos y dijo que seguiría trabajando en otros temas.

Aunque China no haya logrado su objetivo de un gran acuerdo multilateral, ha firmado acuerdos bilaterales más pequeños con países del Pacífico cada día de la gira de Wang.

Por ejemplo, el ministro chino visitó el viernes Kiribati, donde hay en juego un importante caladero del tamaño de California. El gobierno de Kiribati dijo después que los dos países habían firmado 10 acuerdos, que abarcaban desde cooperación en objetivos económicos a la construcción de un puente en concreto.

En su conferencia de prensa, Wang dijo que “algunos se han preguntado por qué China ha sido tan activa en apoyar a los países insulares del Pacífico” y afirmó que su país apuesta desde hace mucho por desarrollar países en distintas zonas del mundo, como empezó a hacer en la década de 1960 cuando ayudó a países africanos a construir ferrocarriles.

El borrador de la propuesta acuerdo multilateral al que tuvo acceso The Associated Press muestra que China quiere entrenar a policías del Pacífico, alianzas en “seguridad tradicional y no tradicional” y expandir la cooperación de las fuerzas de seguridad.

Beijing también quiere desarrollar de forma conjunta un plan de pesca que incluiría las rentables capturas de atún en el Pacífico, más cooperación en la gestión de las redes de internet de la región y establecer aulas y sedes del Instituto Confuncio, una institución cultural. China también plantea la posibilidad de crear una zona de libre comercio con las naciones del Pacífico.