Claves de la guerra de Rusia en Ucrania, se cumplen 12 días

La invasión de Rusia a Ucrania entró el lunes en su 12do día en medio de denuncias ucranianas de intensos bombardeos contra centros urbanos y otro fallido intento de evacuar a cientos de miles de civiles, incluyendo en el puerto Mariúpol en el sur.

Rusia anunció otro cese del fuego y el establecimiento de corredores humanitarios para evacuar a civiles a partir del lunes, pero dos intentos previos de implementar una tregua fracasaron y las fuerzas rusas siguieron bombardeando ciudades ucranianas incluso después del anuncio.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió un boicot total de todos los productos rusos —incluyendo el petróleo— antes de una tercera ronda de negociaciones planeada para el lunes.

Más de 1,7 millones de ucranianos se han visto obligados a salir del país. Zelenskyy llamó a su pueblo a seguir resistiendo, y el ministro de exteriores ucraniano dijo que más de 20.000 personas de 52 países se han presentado como voluntarios para luchar en la recién creada legión internacional para defender a Ucrania.

A continuación, un vistazo a los aspectos clave del conflicto.

LA VIOLENCIA FRUSTRA NUEVAMENTE INTENTOS DE EVACUAR A LA POBLACIÓN CIVIL

Rusia anunció un cese del fuego el lunes en la mañana y el establecimiento de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, aun cuando sus fuerzas continuaban bombardeando y cañoneando las ciudades ucranianas.

Anton Gerashchenko, asesor del gobierno ucraniano, culpó a la artillería rusa por la suspensión de la evacuación de unos 200.000 civiles de Mariúpol, donde empezaban a escasear el agua, los alimentos y las medicinas. Putin acusó a Ucrania de sabotear la evacuación.

OTROS ACONTECIMIENTOS EN EL TERRENO

Las fuerzas rusas lanzaron cientos de misiles y bombas contra zonas residenciales de Chernihiv, una ciudad al norte de la capital Kiev, reportaron funcionarios ucranianos. Pero un enorme convoy militar que amenaza a la capital seguía estacionado en las afueras de Kiev.

La tarde del domingo hubo cañoneos contra Mykolaiv y Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

Un funcionario de defensa estadounidense estimó el domingo que un 95% de las fuerzas rusas que fueron posicionadas en la frontera con Ucrania ya están dentro del país. Las defensas antiaéreas ucranianas siguen funcionando y Ucrania sigue en capacidad de volar aeronaves y de aplicar defensas antiaéreas, según el funcionario.

ZELENSKYY PIDE ESTABLECER ZONA DE EXCLUSIÓN AÉREA

Zelenskyy insistió que la comunidad internacional debe crear una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania. Ello podría agravar el conflicto al involucrar directamente a las fuerzas de otros países. Si bien Estados Unidos y otros países occidentales han respaldado a Ucrania con envíos de armas, no han despachado tropas.

En un discurso por video el domingo, el líder ucraniano declaró que “el mundo es bastante fuerte como para cerrar nuestros cielos” y durante el fin de semana le imploró a Estados Unidos enviar aviones de combate para frenar la invasión y recuperar el control de su espacio aéreo.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov declaró el domingo que algunos aviones de combate ucranianos se habían ido a Rumania y otros países vecinos que no nombró. Advirtió que un ataque con aviones procedentes de esas naciones podría ser considerado como participación directa de esas naciones en el conflicto.

HECHOS OBSERVADOS O CONFIRMADOS POR THE ASSOCIATED PRESS

Un grupo de personas gritó de júbilo al ver que un avión ruso se estrelló en Chernihiv, según un video difundido por el gobierno ucraniano. En Kherson, cientos de manifestantes ondearon banderas ucranianas azules y amarillas y gritaban “¡Vayan a casa!”.

En Mariúpol, periodistas de The Associated Press vieron cómo los médicos hacían intentos fútiles por salvar a niños malheridos. Ya no quedaban productos en las farmacias y escaseaban el agua y la comida en medio del frío invernal.

En Irpin, cerca de Kiev, un mar de personas atravesaba a pie e incluso en carretas los restos de un puente derruido para cruzar un río y salirse de la ciudad. Asistidos por soldados ucranianos, cargaban bebés, mascotas, carteras y escasas pertenencias. Los más débiles o ancianos eran llevados en carretas, cubiertos con cobijas.

LAS GESTIONES DIPLOMÁTICAS

El secretario de Estado Antony Blinken se encuentra en Vilna, Lituania, iniciando una gira por los países bálticos que temen una expansión de la ofensiva rusa. El funcionario les prometió a esos países el apoyo de Estados Unidos y la protección de la OTAN.

Blinken declaró el domingo que Estados Unidos y sus aliados están en medio de “discusiones muy activas” sobre la posibilidad de prohibir la importación del petróleo y el gas natural de Rusia.

En Nueva Zelanda, el gobierno propuso una legislación para imponerle sanciones económicas a Rusia.

El ministro de exteriores de Turquía Mevlut Cavusoglu anunció que los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania se reunirán en Antalya, en Turquía, esta semana.

LA SITUACIÓN HUMANITARIA

Ha sido difícil determinar con exactitud cuántas personas han perdido la vida en este conflicto. La oficina de derechos humanos de la ONU dice que ha confirmado la muerte de por lo menos 406 civiles, y que ha habido 801 heridos desde la invasión lanzada el 24 de febrero, pero la cifra real probablemente es mucho mayor.

La Organización Mundial de la Salud dice que ha confirmado seis ataques en que han muerto seis trabajadores del sector salud y 11 han resultado heridos.

Sigue el éxodo de refugiados ucranianos a países vecinos como Polonia, Rumania y Moldavia. La cantidad de personas que han abandonado Ucrania desde el inicio de la invasión supera las 1,7 millones de personas, según la agencia de la ONU a cargo de refugiados.

Ucrania ha rechazado una propuesta rusa de enviar refugiados a Rusia y Bielorrusia, calificándola de “inaceptable”.

LOS NEGOCIOS EN RUSIA

Una gran cantidad de empresas multinacionales han privado a Rusia de servicios financieros, servicios tecnológicos y productos de consumo.

Dos de las cuatro mayores empresas de contabilidad del mundo — KPMG y PricewaterhouseCoopers — anunciaron el domingo que se salían de Rusia, al cortar lazos con empresas filiales en el país.

TikTok anunció que la gente no podrá usar su servicio para colocar videos en internet desde Rusia, en respuesta a la represión local contra las redes sociales. American Express anunció también que suspendía operaciones en Rusia y Bielorrusia.

Netflix también anunció que suspendía su servicio en Rusia.