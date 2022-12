Colombia: Niños se alegran con juguetes y club Star Wars

BOGOTÁ (AP) — Un centenar de niños de familias vulnerables se alegraban el jueves en la capital de Colombia al recibir regalos de Navidad donados por una fundación y ver en vivo personajes de Star Wars como Chewbacca, los jawas y Darth Vader.

María Eugenia Vásquez, de 44 años, llegó con sus dos nietos a recibir las bolsas de regalos de la Fundación Vida Nueva, que conoció cuando todavía era una trabajadora sexual. Relató a The Associated Press que su vida “ha cambiado” y hace más de una década dejó ese oficio y recibió una casa donada. Ahora hace parte del grupo de teatro de la fundación y ayuda a otras mujeres.

Para la directora de la fundación, Nora Cruz, la actividad navideña es parte de todo el proceso que dirigen desde hace décadas a mujeres vulnerables en condición de prostitución que suelen ser “abusadas, maltratadas, tanto por los proxenetas como por sus clientes”. Además de la donación de regalos, dan capacitaciones laborales y culturales.

Con emoción los niños y niñas se aglomeraban para recibir patinetas, pelotas de fútbol, muñecas y ropa donadas por empresas y personas que los apadrinan. Llegaban de barrios vulnerables aledaños a la céntrica Plaza de Bolívar, donde están las cortes y el Congreso.

Algunos se tomaban fotografías con Chewbacca o Darth Vader, a quienes solían ver en las películas. Debajo de los atuendos —hechos a mano— se escondían los miembros de un club de fans llamado Clan Kashyyyk, en referencia al planeta natal de los wookies, que desde hace dos años apoya obras sociales y participan en eventos de ciencia ficción.

Omar Zamora, vocero del Clan, recuerda que así como hay momentos alegres cuando acompañan obras sociales sin cobrar, otros no han sido tanto, especialmente cuando visitó como Chewbacca a una niña enferma de cáncer, quien le decía que había visto una figura parecida a él cuando estuvo a punto de morir. “En ese momento me desmoroné, me tocó salirme del sitio”, dijo a la AP.