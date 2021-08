RÍO DE JANEIRO (AP) — Ladrones de bancos armados con explosivos y fusiles de alto calibre hundieron en el terror a una ciudad de Brasil la madrugada del lunes, tomaron rehenes e incluso colocaron a algunos de ellos sobre los autos mientras escapaban.

Un video difundido en redes sociales mostraba un tiroteo y a hombres vestidos de negro avanzando a la par de varios rehenes por una calle en Araçatuba, a 520 kilómetros (323 millas) de Sao Paulo y hogar de casi 200.000 personas.

Después de saquear al menos dos sucursales bancarias, los delincuentes se alejaron con rehenes sobre los techos y capós de los autos, amarrados para que no resbalaran. Otro rehén estaba de pie con el torso sobresaliendo del techo corredizo de una camioneta y sus manos levantadas en el aire.

Al menos tres personas murieron en el enfrentamiento, dos de ellos civiles, según la secretaría de seguridad pública del estado. Uno era un empresario local que acudió al lugar para filmar el ataque y el otro un repartidor, según información preliminar. La prensa local informó que la tercera persona fallecida era un delincuente.

Los robos a bancos a gran escala se han vuelto más frecuentes en los últimos años, con rehenes utilizados como escudos humanos. En julio, un comando irrumpió en Botucatu y, durante dos días en diciembre, en dos ciudades en lados opuestos del país.

El ataque coordinado del lunes involucró a decenas de delincuentes y al menos 10 automóviles. Según los informes, utilizaron un dron para controlar los movimientos de la policía que trataba de responder al asalto. Los delincuentes prendieron fuego a vehículos en lugares estratégicos para impedir el acceso.

El alcalde de Araçatuba, Dilador Borges, dijo que las autoridades creen que quedan explosivos sin detonar en algunas áreas del centro de la ciudad y pidió a los residentes que permanezcan en sus hogares.

Los medios locales informaron que el objetivo eran las sucursales de los bancos estatales Caixa Federal y Banco do Brasil. En respuesta a una solicitud de comentarios, Caixa dijo que solo brinda información sobre delitos a la policía. Banco do Brasil dijo que está colaborando con las autoridades y que no revela la cantidad de dinero robado en robos.