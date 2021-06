"Conjuring 3" desplaza a "A Quiet Place 2" en las taquillas

AP

La asistencia a los cines de Estados Unidos está volviendo a la normalidad, con ganancias moderadas y el notable retroceso de una cinta de terror en su segunda semana de exhibición.

Luego de su exitoso primer fin de semana, “A Quiet Place Part II” descendió 59% en las taquillas de Norteamérica, dejando espacio para que la tercera película de la franquicia “Conjuring” asumiera el primer sitio. “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, de Warner Bros., recaudó aproximadamente 24 millones de dólares, según cálculos del estudio el domingo, convirtiéndose en el mejor estreno de clasificación R en la pandemia. Por su parte, la secuela de “A Quiet Place” de los estudios Paramount obtuvo 19,5 millones de dólares en venta de boletos, con lo que ya suma 88,6 millones de dólares recaudados a nivel nacional.