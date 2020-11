Corte mexicana pide aclaraciones en denuncia contra cardenal

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México concedió el miércoles un amparo al exsacerdote Alberto Athié, a quien un juez había negado el acceso a la investigación surgida tras una denuncia suya en 2017 contra el cardenal Norberto Rivera por presunto encubrimiento de 15 curas pederastas.

Según explicó Athié a The Associated Press, el alto tribunal ordena a la fiscalía federal que se pronuncie sobre si la investigación abierta contra el cardenal está o no referida a violaciones graves a derechos humanos o a posibles crímenes de lesa humanidad, que son delitos que no prescriben.

Los abusos sexuales reiterados a niños o niñas se consideran delitos graves, pero Athié desconoce si las autoridades pensarán que no denunciar estas violaciones también lo es. En cualquier caso, consideró que la decisión de la Corte es positiva porque ahora las autoridades deberán pronunciarse sobre un tema tan delicado como el encubrimiento de pederastas por parte de las más altas jerarquías de la Iglesia Católica.

Si la fiscalía decide que el encubrimiento es delito grave, agregó Athié, la autoridad deberá facilitarle toda la información que un juez le había negado con el argumento de que él no era una de las víctimas directas de esos sacerdotes.

Athié es uno de los defensores de derechos humanos que más ha trabajado en México para sacar a la luz y denunciar los numerosos casos de abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la Iglesia Católica, entre otros por los Legionarios de Cristo.

En diciembre de 2016, el cardenal Rivera, que ya está jubilado, dijo públicamente que tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas. Según las indagatorias de Athié, de todos esos casos, solo uno tenía una investigación abierta, por lo que el exreligioso optó por denunciar a Rivera.

Si finalmente le permiten acceder a la investigación, Athié podrá saber "cuál es el estado que guarda la indagatoria y, en su caso, cuáles fueron las razones aducidas a fin de no ejercitar la acción penal en contra del acusado”, con lo que podría ejercer otras acciones al respecto.

A principios de año, el Vaticano había decidido enviar a dos altos investigadores a México para recabar datos y testimonios sobre la pederastia clerical en el segundo país con mayor población católica del mundo, el cual lleva años acumulando denuncias de abusos y encubrimientos por parte de sacerdotes. Sin embargo, la misión quedó anulada debido a la emergencia provocada por la pandemia. No se ha informado públicamente cuándo podría retomarse.