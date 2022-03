“The Kissing Bug” de Daisy Hernández, un libro de memorias sobre una enfermedad que mató a su tía, recibió un premio de 75.000 dólares de PEN America.

La organización literaria y de libre expresión anunció el lunes que Hernández ganó el PEN/Jean Stein Book Award por una obra de cualquier género que demuestre “originalidad, mérito e impacto. “Harrow” de Joy Williams y “The Trees” de Percival Everett quedaron entre los finalistas.

Otros ganadores fueron “Skinship” de Yoon Choi, que recibió el premio PEN/Robert W. Bingham de 25.000 dólares a la mejor colección de relatos debut, y “Graceland, at Last” de Margaret Renkl, con el premio PEN/Diamonstein-Spielvogel de 15.000 dólares al arte del ensayo. El premio PEN/Open Book de 10.000 dólares, por el trabajo “excepcional” de un escritor de color, fue para “Curb” de Divya Victor, sobre la inmigración y la supremacía blanca. El premio PEN/Hemingway a la mejor primera novela fue para “Detransition, Baby” de Torrey Peters.

La ceremonia se realizó en el Ayuntamiento de Manhattan y fue presentada por Seth Meyers. Varios oradores se refirieron a la guerra rusa en Ucrania y el lunes por la noche se llevó a cabo una vigilia con velas afuera.

Los premios honoríficos, anunciados previamente, fueron entregados al autor keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, la dramaturga Jackie Sibblies Drury y la actriz, escritora y cineasta Elaine May, quien fue presentada en video por Nathan Lane y en persona por Candice Bergen. May, que cumple 90 años en los próximos meses, aceptó el premio en un video en el que expresó su pesar por no haber podido dar el discurso de 27 páginas que había planeado. Por lo demás, señaló que había ganado muchos menos premios que su excompañero de comedia y el hombre por el que fue nombrado su premio, el difunto Mike Nichols.

“All That She Carried” de Tiya Miles ganó el premio de no ficción PEN/John Kenneth Galbraith de 10.000 dólares, y “Fox & I” de Catherine Raven el premio PEN/E.O. Wilson de Ciencias Literarias, por el mismo monto.

El premio PEN/Voelcker de poesía, de 5.000 dólares, fue para “frank: sonnets” de Diane Seuss, y el PEN/Jacqueline Bograd Weld a biografías, de 5,000 dólares, fue para “All the Frequent Troubles of Our Days” de Rebecca Donner.

También se entregaron premios de traducción, cada uno de 3.000 dólares, a una colección de poesía de Jerzy Ficowski, traducida del polaco por Jennifer Grotz y Piotr Sommer; y al libro de ensayos de Mariana Oliver “Aves migratorias”, traducido del español por Julia Sanches.