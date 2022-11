LA PAZ, Bolivia (AP) — La aspirante boliviana a Miss Universo podría quedarse sin chances de alcanzar la corona si prospera una demanda por discriminación y racismo presentada ante la Fiscalía.

La alcaldía de la sureña ciudad de Potosí presentó una querella penal y pidió que se le retire el titulo de Miss Bolivia a María Fernanda Pavisic luego de que publicara en las redes sociales comentarios sobre otras concursantes.

En un video se ve a Pavisic criticando a otras candidatas a Miss Universo mientras hojea fotos de éstas. A una la descalifica comparándola con Miss Potosí, lo que ha indignado a las autoridades de esa región del occidente boliviano.

En otro video posterior Pavisic -oriunda de la región de Santa Cruz- dice que sus comentarios eran parte de un “experimento social” y se disculpa, pero las autoridades potosinas los consideraron insuficiente.

“Ha denigrado a la mujer potosina, no tiene el mérito ni la moral para representar a Bolivia en un certamen internacional”, dijo el miércoles a The Associated Press Richard Alejo, asesor jurídico de la alcaldía de Potosí.

Promociones Gloria, responsable de la franquicia Miss Universo, no se ha pronunciado hasta ahora ni respondió los mensajes enviados por AP sobre el pedido de retirarle el titulo a Pavisic.

Las opiniones de Miss Bolivia “caen en el delito de racismo y discriminación y si Promociones Gloria no le retira el título y pide disculpas, nos sumaremos a la demanda”, dijo Roxana Graz, titular de la organización civil Comité Cívico.

El título de Miss Universo 2023 se definirá en enero del próximo año en Nueva Orleans, Estados Unidos.