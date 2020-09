EEUU: Acusados de ayudar a Ghosn podrán ser extraditados

Imagen de archivo del 30 de diciembre de 2019 de una cámara de seguridad en la que aparece Michael L. Taylor (al centro) y George-Antoine Zayek durante un control de inmigración en el aeropuerto de Estambul, Turquía. (DHA vía AP)

BOSTON (AP) — Dos estadounidenses acusados de ayudar a escapar de Japón en diciembre al exejecutivo de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn, mientras esperaba ser juzgado por delitos financieros, podrán ser extraditados, según falló un juez federal el viernes.

El juez de primera instancia Donald Cabell emitió la aprobación para la extradición de Michael Taylor, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y de su hijo Peter Taylor, pero la decisión final recaerá en el Departamento de Estado.

Las autoridades de Japón buscan a los Taylor para que puedan ser juzgados por cargos de ayudar a Ghosn a huir del país el año pasado, escondiendo al exjefe de Nissan en un contenedor dentro de un jet privado. El vuelo fue primero a Turquía y luego al Líbano, donde Ghosn tiene la ciudadanía pero no tiene tratado de extradición con Japón.

Ghosn dijo que huyó alegando que no allí no recibiría un juicio justo, que fue sometido a condiciones injustas durante su detención y que se le prohibió reunirse con su esposa bajo las condiciones de su fianza. Ghosn también ha negado las acusaciones de que no declaró ingresos y de que cometió abuso de confianza al desviar dinero de Nissan para su beneficio personal.

Registros bancarios muestran que Ghosn transfirió más de 860.000 dólares a una compañía vinculada a Peter Taylor en octubre de 2019, dijeron los fiscales en documentos judiciales. El hijo de Ghosn también hizo pagos en criptomonedas por un total de alrededor de 500.000 dólares a Peter Taylor en los primeros cinco meses de este año, según los fiscales.