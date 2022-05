EEUU: Congreso realiza 1ra audiencia sobre ovnis en 50 años

Alex Brandon/AP

WASHINGTON (AP) — El Congreso llevó a cabo el martes su primera audiencia sobre objetos voladores no identificados en medio siglo. Y no, el gobierno aún no confirma la existencia de vida extraterrestre.

En testimonios ante una Subcomisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional sobre su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo. Pero informaron que han seleccionado a un director para un nuevo grupo de trabajo encargado de coordinar las labores de recolección de datos sobre lo que el gobierno describe de manera oficial como “fenómenos aéreos no identificados” (o UAP, por sus siglas en inglés).