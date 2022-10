EEUU: ¿Qué pasa con las boletas dañadas o mal llenadas?

Los funcionarios electorales reconstruyen o “duplican” papeletas dañadas o marcadas incorrectamente para preservar la intención de los votantes. Esto es necesario si, por ejemplo, una papeleta tiene una mancha de café o una rasgadura, o si un votante rodeó con un círculo a un candidato en lugar de llenar el óvalo para seleccionarlo —y por lo tanto no puede ser escaneada por una máquina—.

Si bien el proceso podría parecer extraño para quienes no estén familiarizados con la administración electoral, es una forma legítima y que ha perdurado para asegurar que los votos de los votantes sean contados, según los expertos. También es ampliamente utilizada para traducir votos emitidos por personas en el extranjero o en las fuerzas armadas en papeletas que puedan ser escaneadas.

El proceso de duplicación de papeletas implica transcribir las elecciones de un votante de la papeleta dañada a una papeleta nueva y limpia que pueda ser escaneada y contada. La manera exacta de manejar ese proceso varía de un estado a otro.

En muchos casos, lo hacen equipos bipartidistas de trabajadores electorales, dijo Barry Burden, profesor de ciencias políticas y director del Centro de Investigación Electoral (Elections Research Center) de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ese no es el caso en todas partes, aunque es común que lo realicen al menos dos personas —incluso dos miembros del personal—, dijo Jennifer Morrell, socia de El Grupo de las Elecciones (The Elections Group), que trabaja con funcionarios electorales para mejorar los procesos.

Muchos estados clave en las elecciones legislativas de este año —como Arizona, Georgia, Michigan y Wisconsin— exigen que el proceso de duplicación de papeletas lo realicen individuos que representan a diferentes partidos políticos.

Hay algunos casos en los que los errores en una papeleta no pueden ser corregidos porque es imposible confirmar la intención del votante. Por ejemplo, a veces un votante realiza demasiadas selecciones en una contienda en particular, o deja una marca que no indica claramente al candidato que eligió.

Las reglas para ese tipo de papeletas dependen de la jurisdicción. En algunos lugares, una papeleta con un error en una contienda simplemente excluiría esa contienda, pero en otros sitios, ninguna de las opciones del votante se contaría, dijo Burden en un correo electrónico. Agregó que si la papeleta original se destruye o se retiene depende del estado.

Los expertos dicen que el proceso de duplicación de papeletas generalmente se realiza a la vista del público o de los observadores electorales. Muchos estados también requieren que las papeletas originales y las duplicadas sean etiquetadas y se les asignen números correspondientes para crear un rastro de papel entre las dos.

Distorsiones sobre el proceso de duplicación de papeletas han impulsado afirmaciones falsas.

En 2020, las imágenes de una transmisión de video disponible públicamente mostraban a trabajadores electorales del condado de Delaware, Pensilvania, transcribir votos de papeletas dañadas a papeletas limpias para escanearlas. Pero las publicaciones en las redes sociales compartieron imágenes recortadas, que no mostraban a los observadores bipartidistas presentes, y alegaron sin fundamento que el video era prueba de fraude electoral.

“La duplicación de papeletas es una parte estándar del proceso de administración electoral y lo ha sido durante muchos años”, dijo Burden. “Es esencial para muchas personas que votan por correo y cuyas papeletas no son legibles para las máquinas, incluidos muchos votantes militares y en el extranjero que emiten sus votos por diferentes medios que deben copiarse en papeletas de papel estándar”.

Si un votante comete un error o su papeleta se daña antes de entregarla, también puede seguir las instrucciones proporcionadas por los funcionarios locales para solicitar una nueva, dijo Tammy Patrick, asesora del programa electoral del Fondo para la Democracia (Democracy Fund) no partidista. La papeleta original será anulada y solo una contará.

Visite https://apnews.com/hub/explaining-the-elections para obtener más información sobre los problemas y factores en juego en las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos. Y siga la cobertura de AP de las elecciones intermedias en https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.