NUEVA YORK (AP) — Los precios de la gasolina están bajando, pero aún están por encima de los registrados hace un año. Además, la inflación provoca que todo suba de precio. Si buscas ahorrar en el traslado al trabajo, aquí tenemos algunas recomendaciones:

SI TIENES UN AUTOMÓVIL:

CREA UNA ESTRATEGIA

La AAA recomienda que evites el tráfico y que ajustes tu rutina diaria para evitar manejar innecesariamente. Cuando sea posible, visita centro comerciales donde puedas hacer múltiples mandados en un mismo lugar y solamente usa gas premium en automóviles que lo recomiendan o necesitan.

“Pagar gasolina premium para un carro que usa gasolina regular es una pérdida de dinero y no beneficia al vehículo”, de acuerdo con la AAA.

MODERA TU VELOCIDAD

Moderar tu límite de velocidad te puede ayudar a ahorrar dinero. La mayoría de los vehículos cuentan con uso óptimo de su gasolina hasta las 50 mph. Por cada 5 mph más rápido que manejes, te cuesta 30 centavos adicionales por cada galón, de acuerdo con fueleconomy.org (solamente disponible en inglés).

Para saber más recomendaciones sobre cómo ahorrar en gasolina, el gobierno ofrece recomendaciones de cómo escoger un vehículo que ahorre gasolina y cómo ahorrar en gasolina durante clima caliente o frío (solamente disponible en inglés).

REVISA APPS DE GASOLINA

Puedes ahorrar dinero al buscar cuales gasolineras ofrecen precios más baratos.

“Aunque no hay un remedio perfecto para ahorrar mucho dinero en este producto, las aplicaciones de gasolineras pueden ayudar”, escribió NerdWallet en un artículo que enlista las cinco mejores apps (solamente disponible en inglés).

INVESTIGA LA AYUDA GUBERNAMENTAL

Desde el inicio de la pandemia, gobiernos locales y estatales han proporcionado ayuda económica de diversas maneras.

Vicente Gonzalez, cartero en Boyle Heights en Los Ángeles, quien ha vivido dificultades económicas debido a la pandemia y la inflación, se ha beneficiado de la ayuda del gobierno y de su comunidad.

“Pude beneficiarme de la ayuda con útiles escolares, servicios de salud mental y distribuciones de alimentos”, dijo Gonzalez, quién también ha sido voluntario en centros de acopio en su comunidad.

Algunas ciudades y estados han dado ayuda económica a sus residentes para aliviar el peso de la inflación y el alto costo de la gasolina. Colorado dará 750 dólares a residentes para que cubra algunos de sus gastos y Chicago está enviando tarjetas para pagar gasolina de 150 dólares y tarjetas de 50 dólares pre pagadas para el transporte público.

PREGÚNTALE A TUS COMPAÑEROS O VECINOS SI PUEDEN VIAJAR JUNTOS

Asha Weinstein Agrawal, profesora en San Jose State University, recomienda que las personas viajen en grupo, incluso si sólo es una vez a la semana. De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, solamente el 9% de los trabajadores viaja en grupo.

SI USAS TRANSPORTE PÚBLICO:

HABLA CON TU COMPAÑÍA

Trabajar incluso una vez a la semana desde casa puede hacer la diferencia. Si tu trabajo se puede hacer desde casa, las compañias deberían de estar abiertos a la idea de cubrir algunos de los costos de traslado, al menos temporalmente, dijo Abbie Langston, directora de economía equitativa en “PolicyLink”, un instituto de investigación nacional.

Si eso no es posible, Yanira Merino, presidente nacional del “Labor Council for Latin American Advancement”, propone que las personas hablen con sus compañías sobre incentivos económicos para pagar el traslado al trabajo.

“Creo que es tiempo de organizar a nuestra comunidad y tratar de hacerlo lo más posible en lugares donde el transporte público no está disponible”, dijo Merino.

REVISA SI CALIFICAS PARA UN DESCUENTO

Niños, estudiantes y personas mayores de 65 son algunos de los grupos que califican para tener un descuento.

Por ejemplo, el pasaje en Nueva York tiene un descuento para las personas mayores de 65, que tienen ciertas discapacidades o un animal de servicio. El metro de Los Ángeles ofrece descuento a las personas que tienen un salario debajo de 41.400 dólares al año.

COMPRA PAQUETES DE BOLETOS

Comprar paquetes mensuales o de 10 días, dependiendo qué tanto usas el transporte, te puede ayudar a ahorrar.

Las personas que usan el transporte en Boston pueden comprar pases ilimitados por un día, el cual les permite viajar en diferentes tipos de transporte público por 11 dólares, pero si compran un pase ilimitado de siete días les cuesta 22,50 dólares. Si usaras el transporte para ir al trabajo cinco días a la semana, te ahorrarías 32,50 dólares al adquirir el pase de siete días.

REVISA SI TU COMPAÑÍA OFRECE BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

Con los beneficios antes de impuestos, los trabajadores no pagan impuestos por la cantidad de su salario que se usa para cubrir costos de traslado. La máxima cantidad por mes que se puede usar como beneficios de impuestos es 280 dólares, de acuerdo con el IRS.

___

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es responsable exclusiva de su trabajo periodístico.