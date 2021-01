EEUU pide a estados acelerar entrega de vacunas COVID-19

Paul Sancya/AP

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump ha pedido a los estados que aceleren la entrega de vacunas contra el COVID-19 para personas mayores de 65 y otros sectores de alto riesgo al no seguir reteniendo la segunda de las dos dosis, pudo saber The Associated Press.

Se prevé que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) autorizarán vacunas para todos los mayores de 65 años y a más personas al no retener la segunda dosis. Así lo dijo un funcionario del gobierno que está al tanto de la decisión y habló bajo la condición de anonimato al anticiparse a un anuncio.