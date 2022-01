EEUU retira visa a jueces y otros judiciales de Ecuador

QUITO (AP) — La embajada de Estados Unidos anunció el lunes que ha revocado la visa a varios jueces ecuatorianos y otras personas que trabajan en el sector legal y judicial y advirtió que toma seriamente el tema de la lucha contra la corrupción.

En un comunicado publicado en redes sociales, esa misión diplomática, sin dar nombres detalles ni otros elementos, señaló que la decisión fue adoptada tras determinar que las “ya no califican para estas visas” al tiempo de señalar que “tener una visa es un privilegio, no un derecho”. Dijo que no comentará acerca de la situación.