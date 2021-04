Ecuador admite que cifra de vacunados diarios podría mejorar

QUITO (AP) — Ecuador sigue lejos de alcanzar su objetivo diario de vacunación mientras el país enfrenta un repunte de contagios de COVID-19 y una segunda vuelta electoral que el 11 de abril definirá al sucesor del presidente Lenín Moreno.

El mandatario admitió el jueves en cadena nacional que actualmente se vacuna a 24.000 personas al día aunque la meta es inocular de 60.000 a 80.000 ecuatorianos diariamente. Ese objetivo “se mira bastante lejano”, pero no imposible, y aseguró que su cronograma de vacunación no se ha cumplido porque las farmacéuticas no dan prioridad a “los países que no son poderosos”, por lo que no han cumplido con los plazos de entrega y han justificado los retrasos con problemas de logística, transporte y capacidad productiva.