QUITO (AP) — Los decomisos de drogas llegaron a inicios de diciembre a 192 toneladas, un 150% más que la cifra alcanzada el año pasado, informó el jueves el director nacional antinarcóticos, general de policía Geovanni Ponce.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en rueda de prensa señaló que “este es un logro que hace historia, que habla de un trabajo estratégicos y operativo de la policía antinarcóticos”.

Ponce destacó que de ese total, un 70% corresponde a incautaciones realizadas en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. En esa provincia está uno de los principales puertos de exportación de este país. Añadió que a fin de año se estima que la capturas de narcóticos llegue a las 200 toneladas.

El año pasado Ecuador logró capturar 128 toneladas de drogas, mientras que en 2019 la cifra alcanzó las 79 toneladas.

Fredy Rivera, catedrático y analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, explicó a The Associated Press que el sustancial aumento de decomisos obedece a factores como el aumento de la colaboración e inteligencia criminal con Colombia, a que la pandemia causó el año pasado que las mafias no pudieran exportar los flujos habituales de drogas por problemas de logística y a la mayor demanda de los mercados internacionales.

Añadió que en el mundo del narcotráfico “las cárceles ecuatorianas han pasado ha convertirse en una bisagra estratégica desde donde se controla el crimen organizado al interior del país, no solo por el control del microtráfico, sino por las rutas y la logística de abastecimiento, seguridad y control en muchos niveles de los grandes carteles”.

Ecuador es considerado especialmente un país de tránsito y exportación de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos y Europa por parte de carteles de narcotraficantes colombianos, peruanos y mexicanos.