El aborto gana importancia para los demócratas, según sondeo

Andrew Harnik/AP

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de Estados Unidos ven cada vez más como una prioridad del gobierno defender el derecho al aborto, según un nuevo sondeo, mientras la jurisprudencia marcada por el caso Roe contra Wade enfrenta su mayor desafío en varias décadas.

El 13% de los demócratas mencionaron el aborto o los derechos reproductivos como uno de los temas que quieren que el gobierno aborde en 2022, según una encuesta realizada en diciembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En comparación, menos del 1% de los demócratas lo señaló como prioridad para 2021, y apenas el 3% lo mencionó en 2020.