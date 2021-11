El papa agradece a quienes ayudan a enfermos de sida

Alessandra Tarantino/AP

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco rindió tributo a los curas, monjas y laicos católicos que ayudaron a las víctimas del sida cuando estalló esa epidemia en Estados Unidos “arriesgando su profesión y reputación”.

El papa ofreció sus palabras en una carta a Michael O’Loughlin, corresponsal de la revista jesuita America y autor del libro “Hidden Mercy: AIDS, Catholics, and the Untold Stories of Compassion in the Face of Fear” (“Misericordia oculta: El sida, los católicos y las historias de compasión frente al miedo”), que sale este mes.