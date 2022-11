HONG KONG (AP) — En Londres, Wong Wai-yi extraña el sabor de su hogar.

Hace un año, la música de 31 años estaba en Hong Kong y se ganaba bien la vida con composiciones para televisión y películas, y clases de piano. Hoy gana aproximadamente la mitad en Londres con un trabajo parcial como camarera junto con sus actividades musicales. Eligió el trabajo en parte porque las comidas para el personal le permiten ahorrar dinero en alimentos.

Es un ajuste difícil. Y Wong, quien dejó Hong Kong con su novio en enero, recurrió a un querido alimento básico de su ciudad natal para mantenerla arraigada: el té con leche. Lleva la bebida a las fiestas con amigos de Hong Kong y regala botellas a sus compañeros de trabajo.

“Es como recordarme a mí misma que soy una hongkonesa. Las cosas saldrán bien siempre que estemos dispuestos a soportar las dificultades y trabajar duro”, dijo Wong, quien se fue como parte de un éxodo que comenzó después de que Beijing aprobó una ley en 2020 que redujo las libertades civiles.

A medida que decenas de miles dejan Hong Kong por una vida nueva en el extranjero, muchos anhelan un sabor de la infancia que se ha convertido en el símbolo de la cultura de la ciudad: el del dulce y espeso té con leche evaporada que se sirve tanto caliente como frío en restaurantes llamados “cha chaan teng”. Están surgiendo talleres para enseñar a los profesionales a preparar el té como cocineros de comida rápida y para llevar, y los negocios de té con leche están expandiéndose más allá de los barrios chinos en Gran Bretaña.

En Hong Kong, el té con leche es una bebida sin pretensiones, algo que usa para deglutir mejor el pan francés de un plato de plástico. Es tan querido que los miembros del movimiento de protesta de Hong Kong se han autedenominado parte de una “Alianza del Té con Leche” junto con activistas de Taiwán, Tailandia y Myanmar, quienes toman bebidas similares.

Después de una ley que silenció o encarceló a la mayor parte de la oposición política, más de 133.000 residentes han asegurado una visa especial que les permite vivir y trabajar en Gran Bretaña y solicitar la ciudadanía británica después de seis años. No se han dado a conocer cifras oficiales sobre cuántos se han ido, pero se prevé que la mayoría de quienes la han recibido lo hagan, dado el costo de la visa.

Esa vía se introdujo el año pasado en respuesta a la promulgación en 2020 de la Ley de Seguridad Nacional de China, que Gran Bretaña llamó “una clara violación” de la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984. La declaración incluyó una promesa de mantener los derechos y libertades de la ex colonia británica durante 50 años después de que fuera devuelta al gobierno de China en 1997.

El activista exiliado Lee Ka-wai dijo que disfrutar de lleno de una taza de té con leche en un café estilo Hong Kong en Londres era un “lujo”.

El hombre de 26 años huyó de Hong Kong en marzo del año pasado por temor a ser arrestado. Es buscado por el cuerpo anticorrupción de la ciudad por presuntamente incitar a otros a boicotear las elecciones legislativas en diciembre de 2021. Como solicitante de asilo en Gran Bretaña, no se le permite trabajar y vive de sus ahorros.

Incluso si el sabor es el correcto, dijo, la sensación de un “cha chaan teng” y los sonidos de los clientes que charlan en cantonés no pueden ser replicados.

“Es extraño, porque puedo percibir una sensación de hogar en el extranjero. Pero también tiene otro significado: hay algo que no se puede reemplazar”, dijo. “Lo que más anhelamos es ir a casa y ver un mejor Hong Kong. Pero no podemos”.

Algunos emigrantes, como Eric Tam, gerente de 41 años de una compañía de seguros, se inscriben en lecciones para preparar té con leche antes de irse. Al visitar Hong Kong este mes, se abasteció de una mezcla para el té con leche, una receta que evolucionó a partir de los tés británicos en la era colonial.

Si bien el té es fácil de encontrar en Inglaterra, dijo, el sabor no es el mismo: “El té con leche británico es sólo leche aguada”, agregó Tam.

Antes de mudarse a Liverpool con su esposa y sus dos hijas pequeñas en junio, Tam se inscribió para tomar una clase en la Institución del Té con Leche de Hong Kong. La organización, de dos años de antigüedad, enseña a sus estudiantes habilidades como verter el té entre una tetera y un recipiente de plástico para mejorar su sabor antes de mezclarlo con leche evaporada.

Yan Chan, la fundadora de la escuela, estimó que aproximadamente el 40% de las 2.000 personas que han estudiado con ella planeaban emigrar.

El té con leche sólo comenzó a surgir como un símbolo de la identidad de Hong Kong en los últimos 15 años, dijo Veronica Mak, profesora asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad Shue Yan de Hong Kong.

Mak dijo que muchos jóvenes comenzaron a pensar en la identidad de Hong Kong después de que en 2007 el gobierno eliminó el Muelle de la Reina, un sitio emblemático del pasado colonial de la ciudad. Los recuerdos de la infancia, la mercadotecnia y una moda por el localismo se unieron para hacer del té con leche un emblema de la cultura de Hong Kong.

“Cuando uno le pregunta a los jóvenes qué tipo de té con leche les gusta beber, le dirán que el té con leche burbujeante”, dijo, refiriéndose a a una bebida de Taiwán. “Pero cuando uno llega a la parte sobre la identidad ... no dirán el té burbujeante, sino el té con leche de estilo local”.

La mayoría de los amantes del té con leche entrevistados dijeron a The Associated Press que el té con leche no es político. Pero Tam comentó que es una forma de resistencia silenciosa.

“Podemos elegir preservar la cultura que queremos mantener. No puede ser destruida incluso si otras personas lo intentan”, dijo.

La cultura contemporánea del té asiático está poniéndose de moda a nivel mundial. Fuera de los barrios chinos, al menos cinco marcas de té con leche al estilo de Hong Kong han surgido en Gran Bretaña en los últimos dos años. En septiembre, una estableció un café temporal en Shoreditch, un vecindario de moda en Londres, y atrae tanto a londinenses y turistas como a emigrantes de Hong Kong.

Eric Wong, un mayorista de té, comenzó a vender té con leche embotellado en 2021 después de mudarse a Gran Bretaña, y ofrece talleres para hacer té con leche. Dijo que produce de 500 a 1.000 botellas de té con leche a la semana, y su negocio del sur de Londres alcanzó el punto de equilibrio después de unos seis meses. Sus productos de té con leche estilo Hong Kong marca Trini están disponibles en línea y en los principales supermercados asiáticos.

El sabor de hogar puede provocar emociones fuertes. En una ocasión una joven de Hong Kong derramó lágrimas después de probar su té, dijo Wong.

Entre las personas que planean irse y el creciente interés por la cultura local, Chan está ocupada. El 3 de noviembre, nueve personas asistieron a su clase, y ninguna tenía planes de emigrar.

El entusiasta de la cocina Dennis Cheng tomó una clase con ella a fines de septiembre y practicó la manera clásica de verterlo mientras se preparaba para dejar Hong Kong con su esposa e hijos.

Dijo que el sabor le ayudará a recordar Hong Kong y sus amigos en casa.

“Esto puede ayudarme a sentir que emigrar al extranjero no es realmente tan triste”, dijo. “Es sólo que necesito más tiempo para adaptarme a ello”.

El fotógrafo de The Associated Press Kin Cheung contribuyó a esta historia en Londres.