Emisiones por cemento se han duplicado en 20 años

Las emisiones de gases emanadas durante la elaboración del cemento, una causa del calentamiento global poco mencionada, se han duplicado en los últimos 20 años, revela un estudio.

En el 2021, las emisiones de la fabricación de cemento para la construcción de edificios, vías y otra infraestructura fueron de casi 2.900 millones de toneladas (2.600 millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono, lo que constituye más del 7% de todas las emisiones de carbono a nivel mundial, según Robbie Andrew, científico especializado en emisiones de gases de Centro CICERO para Investigaciones Climáticas de Noruega y del Global Carbon Project. Hace 20 años las emisiones a raíz de la elaboración de cemento eran de unas 1.400 millones de toneladas (1.200 millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono.

Impulsadas por China, las emisiones del cemento a nivel mundial se han triplicado con creces desde 1992, aumentando recientemente en 2,6% anual. No es solamente que se está fabricando y usando más cemento a nivel mundial. En momentos en que otras industrias deberían emplear procesos menos contaminantes, la del cemento está yendo en dirección contraria. La intensidad de carbono del cemento — es decir, el grado de contaminación emitida por tonelada — ha aumentado en 9,3% del 2015 al 2020, principalmente debido a China, según la Agencia Internacional de Energía.

“Las emisiones del cemento han aumentado a un ritmo más rápido que otras fuentes de carbono”, indicó Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford quien dirige el Global Carbon Project, un grupo de científicos que miden la contaminación climática a nivel mundial y publican sus estudios en revistas especializadas.

“Las emisiones por cemento fueron inusuales en el sentido de que no disminuyeron durante COVID. No crecieron tanto, pero no disminuyeron como lo hicieron el petróleo, el gas y el carbón. Honestamente, creo que eso es porque la economía china nunca se detuvo completamente”, dijo Jackson.

El cemento es inusual comparado con otras materias, como por ejemplo el acero, en cuanto a que no solo requiere mucho calor para su fabricación, lo que provoca emisiones, sino que el proceso químico para elaborarlo produce gran cantidad de dióxido de carbono, el gas que es la mayor causa del calentamiento atmosférico.

Para hacer el cemento se requiere de una materia prima que se elabora luego que la piedra caliza es extraída de la tierra y calentada a una temperatura de entre 1.480 y 1.540 grados centígrados (2.700 y 2.800 grados Fahrenheit) para convertirla en dióxido de calcio. Pero ese proceso extrae el dióxido de carbono de la piedra caliza, disparándolo hacia el aire, explicó Andrew.

Rick Bohan, vicepresidente a cargo de sostenibilidad de la Portland Cement Association, declaró: “En Estados Unidos, el 60% de nuestro CO2 es parte intrínseca de nuestras vidas... La realidad es que el concreto es un material de construcción universal. No hay ningún proyecto de construcción que no use al menos algo de concreto”.

___

Seth Borenstein en Twitter

@borenbears

___

La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.