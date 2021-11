Empeora opinión de los estadounidenses sobre la economía

David Zalubowski/AP

SAN FRANCISCO (AP) — Las opiniones de los estadounidenses sobre la economía del país se agriaron en el último mes, según una encuesta difundida el lunes, y casi la mitad espera que las condiciones empeoren el próximo año.

Solo el 35% de los encuestados considera que la economía de Estados Unidos es buena, mientras que el 65% la considera mala, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En septiembre, 45% de los estadounidenses calificaron de buena la economía. En en enero y febrero, cuando la pandemia de coronavirus se extendía por todo el país, el sentimiento era similar al de ahora.