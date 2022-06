Empleados de una tienda Apple en EEUU aprueban sindicato

TOWSON, Maryland, EE.UU. (AP) — Empleados de una tienda Apple en un suburbio de Baltimore votaron el sábado a favor de sindicalizarse por margen de 2 a 1, sumándose a la creciente ola que apoya organizarse para conseguir mayores protecciones laborales en los sectores tecnológico, minorista y de servicios, informó un sindicato.

Los trabajadores en Towson, Maryland, votaron 65-33 para afiliarse a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, por sus siglas en inglés), anunció el sindicato.

El resultado de la votación no fue confirmado de inmediato con la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), que tendría que certificarlo. La junta tampoco respondió de momento a mensajes para que respondiera a preguntas.

En una llamada telefónica con The Associated Press, el portavoz de Apple, Josh Lipton, no quiso comentar al respecto.

La organización sindical en una variedad de campos ha cobrado impulso recientemente después de décadas de disminución de la afiliación sindical en Estados Unidos. Los organizadores han trabajado para establecer sindicatos en empresas como Amazon, Starbucks, la empresa matriz de Google, Alphabet, y el minorista de actividades al aire libre REI.

La IAM y los empleados de Apple que querían unirse dijeron que el mes pasado enviaron un aviso al director general de Apple, Tim Cook, de que buscaban formar un sindicato. La declaración decía que su motivación principal era buscar “derechos que actualmente no tenemos”. Agregó que los trabajadores se organizaron recientemente en la Coalición de Empleados Organizados de Minoristas (CORE, las siglas en inglés de Coalition of Organized Retail Employees).

“Aplaudo el valor de miembros CORE en la tienda de Apple en Towson por conseguir esta victoria histórica”, dijo el presidente del sindicato Robert Martinez Jr. en un comunicado.

“Hicieron un gran sacrificio a favor de los miles de empleados de Apple en toda la nación que tenían sus ojos puestos” en esta votación, agregó.

No queda claro qué sigue tras la votación en Towson. Expertos laborales dicen que es común que los empleadores alarguen el proceso de negociación para restar impulso a las campañas sindicales.