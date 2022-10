PARÍS (AP) — Familias afligidas cuyos seres queridos fallecieron en el peor accidente en la historia de Air France le gritaron el lunes a los directores de la aerolínea y del fabricante aeronáutico Airbus al comenzar el juicio a las dos compañías por cargos de homicidio involuntario con respecto al accidente de 2009 sobre el Atlántico.

Gritos de “¡vergüenza!” surgieron en el tribunal después de que los ejecutivos subieron al estrado.

En el choque del Vuelo 447 durante una tormenta en la ruta de Río de Janeiro a París murieron las 228 personas a bordo. Tuvo un impacto duradero en la industria, generando cambios en las regulaciones para los sensores de la velocidad del aire y en la forma en que los pilotos son entrenados.

Las víctimas provenían de 33 países distintos, y entre los demandantes del caso hay familias de todo el mundo, que llevan más de una década luchando para que se llevara a juicio.

“Es muy importante que logramos llegar a la etapa del juicio... Trece años de esperar, es casi inhumano", dijo el alemán Bernd Gans, que perdió a su hija Ines en el accidente. Otro hombre llegó al tribunal con un letrero que decía: “Justicia francesa. 13 años de retraso”.

La investigación oficial halló que diversos factores contribuyeron al choque, y las compañías niegan haber cometido un delito. Se prevé que el juicio de dos meses se enfoque en errores de los pilotos y el congelamiento de los sensores externos llamados tubos pitot.

Una investigación de The Associated Press en aquella época halló que Airbus sabía desde 2002 que había problemas en el tipo de pitots utilizados en el avión que se estrelló, pero no los reemplazó sino hasta después del accidente.

El director general de Airbus, Guillaume Faury, subió al estrado y dijo: “Quería estar presente hoy, primero que nada para hablar sobre mi profundo respeto y profunda consideración por las víctimas; seres queridos”.

“¡Debería darle vergüenza!”, le respondieron algunos familiares.

“¡Durante 13 años usted ha mostrado desprecio por nosotros!”, gritó uno.

Por su parte, la directora general de Air France, Anne Rigail, se topó con emociones similares cuando le dijo a la corte que estaba consciente del dolor de las familias.

“¡No nos hable de dolor!", se escuchó una voz enojada.

El juez pidió silencio y el juicio continuó.

Air France ya ha compensado a las familias de los muertos. Si las compañías son declaradas culpables, cada una enfrenta multas potenciales de hasta 225.000 euros (219.000 dólares), una fracción de sus ingresos anuales. Nadie corre el riesgo de ir a prisión, ya que sólo las empresas están siendo enjuiciadas.

De todas formas, las familias consideran que el juicio es importante luego de su larga búsqueda para obtener justicia, y expertos de la industria aeronáutica creen que es significativo para aprender lecciones que pudiesen ayudar a prevenir accidentes futuros.

El avión A330-200 desapareció del radar sobre el Océano Atlántico entre Brasil y Senegal con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo.

En la tormenta, el hielo deshabilitó los tubos pitot de la aeronave, bloqueando la información sobre la altitud y la velocidad. El piloto automático se desconectó. La tripulación reanudó la conducción manual, pero con datos de navegación erróneos. El avión entró en pérdida de sustentación aerodinámica, su nariz se elevó y luego se desplomó al mar el 1 de junio de 2009.

Se requirieron dos años para hallar los restos y las cajas negras en el fondo del océano, a profundidades de unos 4.000 metros (más de 13.000 pies).

___

Angela Charlton y Masha Macpherson contribuyeron a este despacho.