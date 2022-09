NAIROBI, Kenia (AP) — Eritrea está movilizando a sus fuerzas armadas y al parecer las está enviando a Etiopía para ayudarle en su guerra contra Tigray, según activistas y autoridades internacionales.

Gran Bretaña y Canadá emitieron avisos pidiéndole a sus ciudadanos mantenerse alertas si viajan allá.

La activista eritrea Meron Estefanos dijo a The Associated Press que su primo fue llamado al ejército “y está en alguna parte de Etiopía luchando y no sabemos si está vivo o no”.

“Es una guerra lamentable, no ocurre algo así desde hace varias generaciones”, dijo Meron, directora de Eritrean Initiative on Refugee Rights.

Testigos en Eritrea dijeron que varias personas, incluyendo estudiantes y funcionarios públicos, están siendo reclutados en todo el país.

En Eritrea, uno de los países más aislados del mundo, es obligatorio el servicio militar para todos los ciudadanos de entre 18 y 40 años de edad. Según grupos de derechos humanos, esa práctica ha llevado al exilio a miles de jóvenes eritreos. Los eritreos forman gran parte de los africanos que tratan de huir por mar a Europa.

De momento no ha sido posible conseguir comentario de las autoridades eritreas.

Las fuerzas eritreas ayudaron a Etiopía en la guerra en la región de Tigray, que hace frontera con Eritrea, cuando estalló ese conflicto en noviembre del 2020.

Fuerzas eritreas fueron acusadas de atrocidades en esa guerra. Eritrea rechaza las acusaciones.

Las autoridades de Tigray denuncian que Eritrea nuevamente está involucrándose en la guerra, que se reanudó en agosto luego de una pausa.

Se estima que miles de personas han muerto en el conflicto y millones han quedado sin servicios básicos.

Dentro de Tigray, millones de personas están incomunicadas del resto del mundo. No hay servicios de comunicaciones ni banca, y su restauración ha sido una de las demandas más importantes en los esfuerzos de mediación.