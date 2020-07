España extiende asistencia por pandemia hasta septiembre

Varias mujeres juegan cartas en una casa en Fraga, España, el jueves 2 de julio de 2020. (AP Foto/Emilio Morenatti)

MADRID (AP) — El gobierno español extenderá hasta septiembre su programa de asistencia social que busca ayudar a las familias a sobrellevar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.

Como parte de las medidas extraordinarias, las empresas de servicios públicos no podrán cortar hasta el 30 de septiembre el suministro de gas, electricidad o agua a aquellos clientes que no puedan pagar sus facturas. Los pagos de hipotecas seguirán congelados para aquellos que no pueden hacerlos.

Los alquileres de viviendas se extenderán sin cambiar las condiciones por seis meses adicionales, anunció el martes la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Los inquilinos que califiquen pueden solicitar descuentos en sus alquileres o retrasos en los pagos si sus arrendadores tienen 10 o más propiedades.

Un informe de la ONU publicado esta semana dice que la crisis de COVID-19 ha expuesto “debilidades graves” en los esfuerzos de España para reducir la pobreza, aunque calificó de “alentadora” la respuesta del gobierno de coalición de izquierda a la pandemia de coronavirus.

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, anunció también que más de la mitad de un fondo de ayuda de 1.770 millones de euros (2.000 millones de dólares) para la industria del transporte se asignará a la compañía ferroviaria estatal, Renfe, cuyas operaciones casi se paralizaron después de comenzar el encierro a mediados de marzo. Más de 660 millones de euros se destinarán a apuntalar empresas privadas.

España tiene al menos 28.300 muertes confirmadas por COVID-19.