Estudio trata de ver si aluminio en vacunas causa asma

Angie Wang/AP

NUEVA YORK (AP) — Algunos científicos se han preguntado si el aluminio, un aditivo de vacunas que ha sido usado durante décadas, tenía algún papel en las alergias y el asma en los niños.

Un nuevo estudio con fondos federales en Estados Unidos encontró un posible vínculo, pero los expertos dicen que el estudio tiene defectos considerables y no es razón para cambiar las recomendaciones actuales de vacunas. El estudio no dice que el aluminio causa el problema respiratorio y funcionarios dicen que se necesita más trabajo para tratar de confirmar cualquier conexión, que no se ha visto en estudios previos.