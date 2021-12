QUITO (AP) — El Instituto Geofísico de Ecuador reportó el jueves una explosión acompañada de dos nubes de ceniza y un enjambre de sismos en aumento en el volcán Sangay, al sureste del país.

El evento explosivo calificado de “importante”, según el informe del organismo técnico, se produjo a las 04:03 (0903 GMT) del jueves antecedido por un enjambre de sismos de similar característica. Su número “ha ido aumentando en forma creciente”, pasando de 32 a 60 por hora, indicó el reporte.

“Este tipo de actividad no es frecuente en el volcán Sangay, pero ha sido observada en otros volcanes como el Tungurahua”, indicó el Instituto.

La vulcanóloga y directora del organismo, Silvana Hidalgo, dijo a The Associated Press que una de las hipótesis preliminares que podrían explicar el fenómeno sería “una alimentación de magma rica en gas”. Aseguró que por el momento no se pueden dar precisiones debido a la nubosidad de la zona, así como al difícil acceso al volcán que cuenta con un equipo de monitoreo local y vigilancia desde estaciones sísmicas a 60 kilómetros de distancia.

La vulcanóloga agregó que, si bien los registros sísmicos han cedido, se mantiene la observación ante escenarios como una eventual actividad explosiva o posibles flujos de lava, lo cual “deberá seguir evaluándose según lo que suceda a nivel superficial”.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó sobre dos nubes de ceniza que alcanzaron 10 y 7 kilómetros, respectivamente, sobre el cráter, con dirección al occidente, en la provincia de Chimborazo. En su cuenta de Twitter agregó que se realiza el monitoreo del coloso. Hasta el momento no se ha reportado caída de ceniza en zonas pobladas.

El volcán Sangay, de 5.230 metros de altura, es uno de los más activos de Ecuador y su última erupción fue en mayo de 2019. Está ubicado 200 kilómetros al sureste de Quito, en la Cordillera Real, y su flanco oriental desciende hasta la selva amazónica.