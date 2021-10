Expo 2020 de Dubái: 5 trabajadores murieron en las obras

Jon Gambrell/AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La Expo 2020 de Dubái reconoció el sábado que cinco trabajadores fallecieron durante la construcción de la enorme feria universal, revelando por primera vez estadísticas generales de mortalidad laboral.

La organización había explicado antes que sus 200.000 operarios trabajaron alrededor de 240 millones de horas en la construcción del recinto. No había ofrecido ninguna estadística general sobre decesos, lesiones o contagios por coronavirus entre los obreros a pesar de los repetidos pedidos de The Associated Press y otros reporteros.