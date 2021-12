LOS ÁNGELES (AP) — T. Mark Taylor, artista y diseñador de juguetes para las franquicias He-Man and the Masters of the Universe, además de Teenage Mutant Ninja Turtles, falleció el jueves en California a los 80 años.

La causa fue insuficiente cardiaca, dijo la familia de Taylor en un correo electrónico a The Associated Press el sábado.