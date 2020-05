Figuras de la música lamentan muerte de Little Richard

Intérpretes, compositores y otras figuras de la música lamentaron el sábado el deceso de Little Richard, el autoproclamado “arquitecto del rock ‘n’ roll”, a los 87 años.

A continuación ofrecemos algunas de las reacciones:

— “Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Little Richard, él fue la mayor inspiración en mi adolescencia y su música mantiene la misma energía eléctrica en bruto cuando la tocas ahora que cuando fue lanzada por primera vez a la escena musical a mediados de los 50s”, escribió Mick Jagger en las redes sociales.

— “Totalmente desconsolado esta mañana de escuchar la noticia del fallecimiento de mi hermano y amigo, el gran Little Richard. Desde nuestra conexión a través de nuestro mentor común, Bumps Blackwell, hasta la grabación de “Money Is” y “Do It To It” para la banda sonora $, y hasta hacer el hang-thang en incontables premiaciones y eventos de la industria, cada momento pasado en compañía de Richard era emocionante”, escribió Quincy Jones en redes sociales.

— “Acabo de escuchar la noticia sobre Little Richard y estoy muy afligido. Fue mi estrella brillante y luz guía cuando yo era tan solo un niño. Fue el espíritu original que me movió a hacer todo lo que hago”, tuiteó Bob Dylan. “En su presencia siempre fue el mismo Little Richard que escuché por primera vez y que me sorprendió al crecer, y yo siempre fui el mismo niño. Claro que vivirá para por siempre. Pero es como si parte de tu vida se fuera”.

— “Con su exuberancia, su creatividad y su rechazo a ser cualquier otra cosa que no fuera él, Little Richard puso los cimientos para las generaciones de artistas que le siguieron. Tuvimos mucha suerte de tenerlo. Hoy envío todo mi amor a su familia y amigos”, tuiteó Michelle Obama.

— “Es con una gran tristeza que pido oraciones para la familia de mi amigo de toda la vida y colega roquero ‘Little Richard’. ¡Siempre vivirá en mi corazón con su increíble talento y amistad! Era único y lo extrañaré mucho. Dios bendiga a su familia y seguidores. Descansa en paz, mi amigo. Amor eterno”, dijo Jerry Lee Lewis en un comunicado enviado por correo electrónico.

— “Sin duda —musical, vocal y visualmente— fue mi mayor influencia. Verlo en vivo en mi adolescencia fue el evento más emocionante en mi vida hasta ese momento. Piel de gallina, electricidad y alegría salían de cada poro. Sus discos todavía suenan actuales y los primeros segundos de “Tutti Frutti” son los más explosivos en la historia de la música”, escribió Elton John en redes sociales. “Tuve a suerte de trabajar con él para mi álbum ”Duets" de 1993. (...) Fue la influencia de muchos y su pérdida es irreparable. Una verdadera leyenda, un icono y una fuerza de la naturaleza. #QEPD Little Richard".

— “Dios bendiga a Little Richard, uno de mis héroes musicales de todos los tiempos. Paz y amor a toda su familia”, tuiteó Ringo Starr.

— “Me entristece enterarme que mi viejo amigo Little Richard ha muerto. Nunca habrá otro!!! Fue la verdadera alma del Rock’n Roll!”, tuiteó Keith Richards.

— “Descanse en paz uno de los verdaderos creadores del Rock And Roll. Este es el comercial que dirigí con Little Richard y Michael Jordan, 1991”, tuiteó el cineasta Spike Lee.

— “QEPD Little Richard, una pérdida muy triste. Mis pésame a sus seres queridos”, tuiteó Jimmy Page. “Las canciones de Little Richard son las pioneras del rock ‘n’ roll. Me tocó escucharlo junto con su banda en Newport Lounge en Miami y vaya que eran buenos”.

— “#LittleRichard Descanse en paz y fuerza”, tuiteó Carole King.

— “MENSAJE DE IGGY: Querido Little Richard, gracias, QEPD”, tuiteó Iggy Pop.

— “Me siento muy triste al enterarme sobre Little Richard. Él estuvo ahí al inicio y nos mostró cómo hacer rock and roll. Tenía un enorme talento y se le extrañará. La música de Little Richard perdurará por siempre. Amor & Misericordia”, tuiteó Brian Wilson, miembro fundador de The Beach Boys.

— “Muy triste de que falleciera Little Richard. Se casó con mi esposo y conmigo. Era realmente uno de los auténticos grandes intérpretes del rock and roll y uno de los pioneros del rock and roll. Se le extrañará”, tuiteó Cyndi Lauper.