none /

The following property transfers were recorded in the city clerk’s office between Nov. 1 and 15.

145 Canal St. Unit 202, Andre Barreira to Eric Ayora, $225,000.

122 Summerfeld Gardens, Susan A. Petty (exec) and Michael Lucas III (estate) to Harshad Patel and Leena Patel, $455,000.

16 Wopowog Trail, Charles B. Hulsizer and Courtney P. Hulsizer to Matthew E. Dickervitz and Rebekah J. DIckervitz, $300,000.

724 Howe Ave., Beau Martin to Heidi J. Schmenk, $355,000.

259 Waverly Road, Chrissie Wilson and Jason M. Wilson to Carola Camillo, $576,000.

225 Deer Run Init 225, Thomas Hylan and Nadine Hylan to Lydia Locke, $385,000.

45 Chamberlain Drive, Jeanette S. Curry to Anthony W. Centopanti Sr., $395,000.

12 Coram Road, Philip E. Gosart and Dorothy D. Gosart to Stacian Nordia Johnson, $250,000.

31 Lark Lane, Cerza Alves DaSilva to Devin M. Heffernan and Veronica C. Heffernan, $549,900.

Hawk’s Ridge Unit 111, Hawk’s Ridge of Shelton LLC to Christopher Wichman, $508,559.

90 Sunnyside Drive, Marcia Jones to Donald R. Sheehy Jr. and Kathleen M. Sheehy, $200,000.

9 Heather Ridge, Sasi Rekhas Radhakrishnan to Marisa I. Reinhardt, $190,000.

6 Tuckahoe Drive, Christopher Wolf (succ trust), Jocelyn Ibsen (succ trust), Robert Wolf and Mary Frances Wolf Living Trust to Andreas Senie, $365,000.

Lots 55-57, Block 7 Pine Rock Park, Nikolle Beqiraj to Pauline Mary Chambers and Curran Vincent Campbell, $345,000.

161 Kyle’s Way Unit 80, Jared D. Bell and Jordana Bell to Mohan Bhargava Nuni and Jyothi Krishna Gunnam, $472,000.

Lot 140 Blueberry Hill, John P. Bashar to David R. Wells and Kimberly J. Wells, $660,000.

800 Both Hill Road, Kevin Havee to Ted Pierre Louis, $480,000.

470 Mica Court, Randall K. Ziegler and Judith A. Ziegler to Braeden Ziegler and Laura M. Ziegler, $400,000.

79 Katherine Court, Pamela Bitzer Harrison to Nicholas M. Siganos and Edna M. Siganos, $415,000.

Unit 363 Gardens at Summerfield, Rachael A. George to Fieldster LLC, $385,000.

28 Wakelee Ave., Henry Domurad Jr. (trust), Henry Domurad Sr. (trust), Sophia Domurad (trust) to Elmer Toro and Reyna I. Santiago, $220,000.

131 Heather Ridge Unit 131, Charles Popoli and Joann Popoli to Jeffrey Andrew Peterson, $155,000.

35 Old Town Road, Richard Chuma (exec), Basil Eugene Dikovsky (est) to James Bowler, $435,000.

27 Weybosset St., Wlodzimierz Pawilcz to Saimon S. Lovell and Afrin Rahman, $419,000.

86 Wooster St., David S. Barkstedt to Thai Nguyen, $225,000.

Lot 47 Summerfield Farms, Maria Pena to Daniel Pawilcz and Wlodzimierz Pawilcz, $730,000.

427 Asbury Ridge, Vincent Bogdansky and Antoinette Bogdansky to Patrick Scheer and Antoinette Scheer, $195,000.

Unit 119 Cresent Village, Melissa Donnelly to Sarah D. Pirre, $460,000.

586 Huntington St., Benjamin M. Solkofske Jr. (exec), Mary Solkofske (estate) to Kenneth C. Dressel and Paula B. Dressel, $305,000.

430 Shelton Ave., Thomas M. Selbert to Michael A. Capriotti and Jane E. Capriotti, $240,000.

6 Hickory Hill, Susan Gordon to Fabie Plonquet and John Boby Jean-Bapiste, $470,000.

109 Longfellow Road, Peter Engeldrum and Traci Engeldrum to Luiggi Dujarric, $400,000.

86 Roberts St., Frenando Santiago to Francis A. Neverson, $338,000.

54 Poplar Drive, Kevin F. Rose and Bernadette M. Rose to Gail Zuber, $450,000.

133 Spring Glen, Joseph Bobe and Arlene Bobe to Diane Marie Deramo, $318,000.

12 Woonsocket Ave., Joseph M. Bowolick to Jose E. Villalta and Nataly C. Zepeda-Alfaro, $390,000.

50 Myrtle St., Frances G. Zak (trust), Frances G. Zak Family Trust to Abraham Pajares and Almendra Lillian Salcedo, $330,000.

7 Agawan Trail, Roseann J. Sidelinger and Richard C. Sidelinger to Charles Passaro, $75,000.

15 Wopowog Trail, Johnny Moreno to Louis Giardini, $315,000.