GB niega que traer vacunas de India afecte a países pobres

Vudi Xhymshiti/AP

LONDRES (AP) — El ministro de vacunas de Gran Bretaña rechazó el viernes versiones de que el país recibirá vacunas contra el COVID-19 que debían ser para países pobres, e insistió en que las 10 millones de dosis que llegarán desde India siempre tuvieron como destino el Reino Unido.

Nadhim Zahawi, en una entrevista con The Associated Press, confirmó reportes de que el Serum Institute of India, uno de los mayores productores mundiales de vacunas, iba a enviar a Gran Bretaña dosis de la vacuna creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.