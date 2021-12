Grecia ordena vacuna obligatoria para mayores de 60 años

ATENAS (AP) — Los legisladores de Grecia aprobaron el miércoles una iniciativa que obliga a todos los habitantes mayores de 60 años a vacunarse contra el COVID-19, a fin de hacer frente a un repunte de las infecciones y la emergencia por la variante ómicron.

La iniciativa, apoyada por el gobierno de centro derecha y por un partido de oposición de centroizquierda —pero rechazada por todas las demás fuerzas opositoras— está dirigida específicamente al grupo etario más vulnerable a la muerte o la intubación en caso de contraer el coronavirus.

Aproximadamente 17% de los griegos mayores de 60 años no están vacunados todavía. Tienen hasta el 16 de enero para que les apliquen sus primeras dosis o recibirán multas de 100 euros (113 dólares) por cada mes que pase sin que se hayan inoculado.

Los partidos que se opusieron consideraron que la medida es demasiado severa hacia las personas de bajos ingresos que no desean inocularse.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo que propuso la iniciativa con renuencia debido a varios hechos “duros”: nueve de cada 10 griegos fallecidos por COVID-19 tenían más de 60 años; siete de cada 10 pacientes intubados en unidades de cuidados intensivos pertenecían a ese mismo grupo demográfico, y más de 8 de cada 10 de ellos no estaban vacunados.

Mitsotakis informó durante el debate que 17% de la gente no vacunada de más de 60 años “es un porcentaje demasiado alto como para ignorarlo”.

“Está fuera de toda duda que estas personas enfrentan el riesgo más alto”, agregó. “Pero también son ellos quienes, por no estar protegidos, están abrumando la capacidad de atención del sistema de salud pública, privando de tratamiento a miles de otras personas con problemas graves de salud”.

El mes pasado, el gobierno endureció las restricciones para los no vacunados y dispuso la obligatoriedad de pruebas diagnósticas para personal de talleres, servicios y lugares no esenciales, como cafeterías al aire libre. Según las autoridades, debido a esta medida aumentó la vacunación, pero no entre los mayores de 60 años.