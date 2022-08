Guatemala: Periodista denuncia que acusación es un "montaje"

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El periodista guatemalteco José Rubén Zamora denunció el miércoles que su caso es “un montaje” y “persecución” en su contra tras acudir a su primera audiencia después de su detención el fin de semana por acusaciones de supuesto lavado de dinero.

El caso de Zamora, del diario elPeriódico, generó críticas de organizaciones de prensa que consideran la detención del premiado comunicador un intento del gobierno del país centroamericano de impedir el trabajo investigativo sobre casos de corrupción.

Zamora señaló que su caso ha sido “montado con eficacia” por el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras y otra personas, que no identificó. El periodista no mostró prueba o alguna evidencia de su denuncia. El gobierno ni la fiscal general tampoco reaccionaron de inmediato a esos señalamientos.

La primera audiencia de Zamora había sido suspendida a inicios de semana. La orden de detención solicitada por la fiscalía en su contra es por supuesto lavado de dinero, pero en la audiencia del miércoles se conoció una nueva denuncia por chantaje y que incluía también a los abogados del comunicador.

Romeo Montoya, uno de los abogados de Zamora que ahora también está señalado en el caso, dijo a The Associated Press que no pueden defender al periodista de algo de lo que ellos como abogados también deben defenderse, "éticamente no procede”.

“Lo que quieren es desestabilizarlo de una u otra forma y que sus abogados de confianza no puedan defenderlo”, señaló Montoya.

Seis días después de su detención el periodista conoció de la una nueva denuncia en su contra presentada por Ronald Navarijo García, un empresario que fue detenido por actos de corrupción en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), donde supuestamente se coludió con otros directivos de la institución para saquearla. Navarijo está bajo arresto domiciliario y su juicio aún no está programado.

Navarijo denunció que fue chantajeado por Zamora por 200,000 quetzales (unos 25.000 dólares) supuestamente para que éste influyera en un proceso en su contra.

Zamora en respuesta dijo a periodistas que conoce a Navarijo y que se reunió hace poco tiempo con él. Aseguró que le contó que el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que acusa a Zamora, le pedía el 15% de 33 millones de quetzales que la fiscalía le tenía retenidos por el caso en su contra, pero que además debía denunciar a "personajes que eran molestos para el Ministerio Público y el régimen”, según el periodista.

Zamora fue detenido la noche del viernes tras un allanamiento a su casa que duró casi nueve horas, durante el cual fiscales y policías armados con fusiles de asalto retuvieron también a su nuera, una anciana y a dos niños, nietos del periodista de nacionalidad estadounidense.

Los allanamientos de la fiscalía se extendieron a los talleres donde se imprime el periódico por lo que no pudo imprimirse en el lugar, el medio finalmente salió a la venta en la edición impresa.

Decenas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales han exigido la liberación del periodista, que ha sido galardonado por las investigaciones contra la corrupción que realiza su medio.