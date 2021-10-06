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News

HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
O. Pederson, WPG 3 3 6
M. Milne, WPG 2 3 5
C. Wheatcroft, LET 2 3 5
J. Hall, LET 1 4 5
S. Bruce, WPG 3 1 4
P. Bell, TC 2 2 4
J. Demek, EDM 1 3 4
C. Lambos, WPG 1 3 4
A. Thacker, LET 1 3 4
B. Zloty, WPG 1 3 4
T. Nash, LET 0 4 4
G. Sward, SPO 0 4 4
C. Bedard, REG 3 0 3
N. Boyko, LET 3 0 3
J. Williams, EDM 3 0 3
B. Yager, MJ 3 0 3
L. Barlage, LET 2 1 3
C. Geekie, WPG 2 1 3
C. McClennon, WPG 2 1 3
P. Moravec, TC 2 1 3
S. Stanick, REG 2 1 3
L. Toporowski, SPO 2 1 3
J. Filmon, SC 2 1 3
B. King, RD 2 1 3
H. Thornton, PG 1 2 3
C. Bertholet, WPG 1 2 3
C. Carrier, REG 1 2 3
J. Finley, SPO 1 2 3
J. Firkus, MJ 1 2 3
C. Hanas, POR 1 2 3
C. Hanus, POR 1 2 3
E. Lemonnier, TC 1 2 3
R. Melnyk, TC 1 2 3
B. Stevenson, RD 1 2 3
K. Uchacz, RD 1 2 3
M. Ward, SC 1 2 3
J. Weir, RD 1 2 3
R. Evans, REG 0 3 3
R. Korczak, MJ 0 3 3
N. Orzeck, WPG 0 3 3
Z. Smith, REG 0 3 3
M. Rempe, SEA 2 0 2
L. Svejkovsky, MH 2 0 2
D. Hunt, MJ 2 0 2
Y. Klavdiev, LET 2 0 2
N. Ritchie, BDN 2 0 2
A. Hall, VAN 1 1 2
R. Heidt, PG 1 1 2
J. Hooker, PG 1 1 2
J. Pillar, KAM 1 1 2
T. Robins, SAS 1 1 2
R. Schaefer, SEA 1 1 2
R. Seeley, EVT 1 1 2
J. Sourdif, VAN 1 1 2
Z. Benson, WPG 1 1 2
K. Crnkovic, SAS 1 1 2
D. Englot, REG 1 1 2
J. Form, WPG 1 1 2
R. Ginnell, BDN 1 1 2
T. Greenway, TC 1 1 2
A. Kydd, CGY 1 1 2
L. McCutcheon, LET 1 1 2
J. Sloan, TC 1 1 2
J. Stefan, POR 1 1 2
Z. Stringer, REG 1 1 2
A. Bains, RD 1 1 2
H. Campbell, EVT 0 2 2
C. Dubinsky, REG 0 2 2
M. Gut, EVT 0 2 2
V. Kmec, PG 0 2 2
J. Lies, VAN 0 2 2
N. McCarry, KAM 0 2 2
D. Palmieri, VAN 0 2 2
D. Sydor, KAM 0 2 2
J. Arntsen, LET 0 2 2
N. Bentham, LET 0 2 2
C. Bouchard, TC 0 2 2
N. Danielson, BDN 0 2 2
B. Hodass, MH 0 2 2
V. Iorio, BDN 0 2 2
S. Kubicek, EDM 0 2 2
J. O'Brien, POR 0 2 2
R. Rhinehart, SAS 0 2 2
C. Sanders, PA 0 2 2
M. Savoie, WPG 0 2 2
J. Smallwood, WPG 0 2 2
C. Souch, EDM 0 2 2
S. Svozil, REG 0 2 2
M. Wanner, MJ 0 2 2
C. Willms, MH 0 2 2
L. Keeler, RD 0 2 2
R. Thiessen, SC 0 2 2
R. Belton, KAM 1 0 1
J. Berezowski, EVT 1 0 1
K. Gronick, PG 1 0 1
R. Hofer, EVT 1 0 1
C. Horning, VAN 1 0 1
M. Leslie, VAN 1 0 1
C. Levis, KAM 1 0 1
P. Mount, VAN 1 0 1