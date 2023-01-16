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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 36 42 78
A. Cristall, KEL 26 36 62
Z. Benson, WPG 23 35 58
A. Roest, EVT 25 32 57
R. Heidt, PG 19 37 56
L. Stankoven, KAM 20 35 55
J. Firkus, MJ 22 32 54
N. Danielson, BDN 22 32 54
J. Davidson, SEA 21 33 54
K. Ziemmer, PG 20 34 54
K. Uchacz, RD 34 19 53
J. Berezowski, EVT 28 25 53
A. Suzdalev, REG 23 30 53
T. Howe, REG 22 30 52
T. Wong, SAS 15 37 52
B. Yager, MJ 19 32 51
C. Wheatcroft, PG 25 25 50
L. Ciona, SEA 18 32 50
R. Fromm-Delorme, POR 21 27 48
T. Thorpe, VAN 23 24 47
M. Ward, SC 18 29 47
O. Pederson, WPG 17 30 47
K. Crnkovic, SEA 20 26 46
L. Dragicevic, TC 9 37 46
D. Kuefler, KAM 24 21 45
A. Calvert, MJ 23 22 45
C. McClennon, WPG 20 25 45
P. Bell, TC 17 28 45
N. Ritchie, BDN 15 30 45
J. Grubbe, RD 10 35 45
R. Fiddler-Schultz, CGY 22 22 44
J. Poole, VIC 22 22 44
M. Savoie, WPG 17 27 44
H. Thornton, PG 11 33 44
E. Ernst, TC 19 24 43
C. Bertholet, SPO 18 25 43
S. Honzek, VAN 17 26 43
D. Mateychuk, MJ 6 37 43
G. Klassen, POR 22 20 42
G. Sawchyn, SEA 13 29 42
B. Zloty, WPG 8 34 42
K. Masters, KAM 8 34 42
S. Svozil, REG 5 37 42
J. Filmon, SC 26 15 41
E. Sidorov, SAS 22 19 41
C. Bankier, KAM 21 20 41
B. Lisowsky, SAS 21 20 41
A. De La Gorgendiere, SAS 8 33 41
R. Hofer, KAM 26 14 40
F. Minten, KAM 19 20 39
S. Stanick, PA 16 23 39
J. Stefan, POR 13 26 39
G. Szturc, KEL 10 29 39
B. Hyland, BDN 21 17 38
B. Lee, MH 20 18 38
C. Roulette, SAS 16 22 38
M. Seminoff, KAM 14 24 38
J. Isley, RD 21 16 37
C. Geekie, WPG 19 18 37
J. Sloan, TC 15 22 37
K. Lind, RD 12 25 37
L. Cagnoni, POR 9 28 37
C. Shepard, LET 15 21 36
J. O'Brien, POR 9 27 36
C. Sedoff, RD 3 33 36
R. Korczak, MJ 17 18 35
J. Gustafson, SEA 16 19 35
T. Cheveldayoff, SPO 16 19 35
J. Jones, LET 15 20 35
O. Tulk, CGY 16 18 34
B. Valis, REG 15 19 34
C. Levis, KAM 10 24 34
A. Basha, MH 7 27 34
K. Korchinski, SEA 4 30 34
N. Myatovic, SEA 16 17 33
J. Lipinski, VAN 14 19 33
Z. Funk, PG 13 20 33
B. Hemmerling, EVT 12 21 33
R. Belton, TC 7 26 33
T. Greenway, TC 22 10 32
O. Wiesblatt, MH 16 16 32
T. Laventure, LET 14 18 32
O. Zellweger, KAM 13 19 32
L. Kosior, PA 12 20 32
C. Anderson, BDN 9 23 32
M. Leslie, VAN 8 24 32
L. Wormald, LET 16 15 31
T. De Luca, SPO 13 18 31
Z. Ostapchuk, WPG 12 19 31
T. Zimmer, LET 11 20 31
J. Chiasson, SAS 10 21 31
G. Siepmann, CGY 7 24 31
R. Schaefer, SEA 17 13 30
T. Nash, WPG 14 16 30
E. Samson, PG 12 18 30
J. Gavin, TC 10 20 30
C. Hvidston, SC 8 22 30
B. Boehm, MH 16 13 29
K. Sorensen, PA 15 14 29
E. Alarie, MJ 13 16 29
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