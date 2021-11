HKO-WHL-Sums-Edmonton-Calgary

Hitmen 6, Oil Kings 5

First Period

1. Calgary, Tulk 1 (Yatsyshin, Finley) 10:36.

2. Calgary, Fiddler-Schultz 4 (van de Leest, Galloway) 11:55.

3. Edmonton, Demek 4 (Prokop, Williams) 13:30.

Penalties — Muranov Cgy (hooking) 1:45; Luypen Edm (tripping) 4:37; Fiddler-Schultz Cgy (hooking) 8:20; Van Olm Edm, Garapuchik Cgy (roughing) 11:09; Seitz Edm (slashing) 14:09; Dowhaniuk Edm (kneeing) 18:24; Guenther Edm (hooking) 19:27.

Second Period

4. Calgary, Allan 2 (Funk) 1:21.

5. Calgary, Zimmerman 1 (Kydd) 1:45 (sh).

6. Edmonton, Guenther 6 (Souch, Williams) 7:08 (pp).

7. Calgary, Fiddler-Schultz 5 (Galloway, Heward) 12:48.

8. Calgary, Fiddler-Schultz 6 (unassisted) 15:56.

9. Edmonton, Seitz 1 (Luypen) 16:27.

Penalties — Muranov Cgy (checking to the head major, misconduct) 6:39; van de Leest Cgy (major-boarding major, misconduct) 0:24; Boucher Edm (roughing) 8:43; Allan Cgy (inter. on goaltender) 13:17.

Third Period

10. Edmonton, Golder 1 (Luypen, Wiebe) 4:44.

11. Edmonton, Prokop 5 (Van Olm, Dowhaniuk) 7:25.

Penalties — Kuny Edm (high sticking) 2:22; Dowhaniuk Edm (boarding) 4:51; Williams Edm (holding) 10:06; Slaney Cgy (roughing) 10:06; Slaney Cgy (roughing) 12:43; Prokop Edm (cross checking) 12:43.

Shots on goal by

Edmonton 14 19 12 _ 45 Calgary 17 8 8 _ 33

Goal — Edmonton: Cossa (L, ), Hay (0:00 third, 8 shots, 8 saves). Calgary: Peters (W, ).

Power plays (goals-chances) — Edmonton: 1-6; Calgary: 0-5.

Referees — Spencer Cave, Steve Papp. Linesmen — Marcus Gerow, Devin Kohlhauser.

Attendance — 4,032 at Calgary.