HKO-WHL-Sums-Red Deer-Edmonton

Rebels 7, Oil Kings 2

First Period

1. Edmonton, Miller 3 (Larson) 4:23.

2. Red Deer, Mayo 5 (Brigley) 10:57.

3. Edmonton, Golder 2 (unassisted) 13:07 (pp).

4. Red Deer, Uchacz 11 (Lind, Grubbe) 14:53 (pp).

Penalties — Lind Rd (checking from behind) 0:49; Melnyk Edm (mouthguard) 2:28; Bourne Rd (holding) 8:57; Gislason Rd (tripping) 12:35; Edmonton bench (too many men, served by Finley) 14:07.

Second Period

5. Red Deer, Sedoff 1 (Uchacz) 2:16.

6. Red Deer, Burlock 1 (Birnie) 2:56.

7. Red Deer, Armstrong 1 (Uchacz) 7:17.

8. Red Deer, Mayo 6 (Sedoff, Grubbe) 9:06 (pp).

9. Red Deer, Formanek 2 (Lind, Larson) 19:41.

Penalties — Weir Rd (interference) 3:48; Kowalyk Edm (holding) 7:57; Isley Rd (tripping) 9:46; Birnie Rd (tripping) 15:14; Uchacz Rd (face off violation) 16:18; Bourne Rd (mouthguard) 19:41.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Isley Rd (tripping) 3:07; Grubbe Rd (boarding) 8:05; Lind Rd (delay of game) 9:29; Isley Rd (misconduct, 10-minute misconduct) 13:41; Formanek Rd (interference) 13:41; Bourne Rd (slashing) 19:56.

Shots on goal by

Red Deer 13 12 9 _ 34 Edmonton 8 9 8 _ 25

Goal — Red Deer: Stoesser (W, ). Edmonton: Worthington (L, ), Hay (0:00 third, 9 shots, 9 saves).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 2-5; Edmonton: 1-12.

Referees — Brett Iverson, Cameron Fox. Linesmen — Josh Long, Will Mosswick.

Attendance — 5,175 at Edmonton.