HKO-WHL-Sums-Regina-Moose Jaw

Pats 6, Warriors 3

First Period

1. Moose Jaw, Pilling 1 (Yager, Howell) 4:57 (pp).

2. Moose Jaw, Calvert 2 (Niven, Yager) 11:26.

3. Regina, Valis 2 (Bedard) 11:49.

Penalties — Bedard Reg (slashing) 4:01; Calvert Mj (roughing) 15:28; Valis Reg (charging) 15:28; Regina bench (too many men, served by Vaughan) 16:38; Brenton Mj (roughing) 20:00; McNutt Reg, Brenton Mj (misconduct, 10-minute misconduct) 20:00.

Second Period

4. Moose Jaw, Yager 1 (unassisted) 1:14 (sh).

5. Regina, Berge 1 (Valis, Vaughan) 9:57.

6. Regina, Bedard 1 (unassisted) 14:13.

7. Regina, Bedard 2 (Feist) 17:49 (sh).

Penalties — Feist Reg (hooking) 12:13; Whitehead Reg (tripping) 16:14.

Third Period

8. Regina, Armstrong 1 (Dubinsky) 5:56.

9. Regina, Bedard 3 (Berge, Howe) 17:31.

Penalties — Bedard Reg (slashing) 10:31.

Shots on goal by

Regina 12 14 13 _ 39 Moose Jaw 17 8 12 _ 37

Goal — Regina: Sim (W, ). Moose Jaw: Unger (L, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 0-1; Moose Jaw: 1-5.

Referees — , Tarrington Wyonzek. Linesmen — Alex Clarke, Ryan Lundquist.

Attendance — 4,011 at Moose Jaw.