HKO-WHL-Sums-Regina-Saskatoon

Blades 4, Pats 1

First Period

1. Saskatoon, Sidorov 4 (Crnkovic, De La Gorgendiere) 4:58 (pp).

2. Regina, Dubinsky 4 (Bedard, Bateman) 11:42.

Penalties — Regina bench (too many men, served by Valis) 3:37; Rowan Reg (cross checking) 9:09; Lisowsky Sas (interference) 13:40; Evans Reg, Paulhus Sas (roughing) 20:00.

Second Period

3. Saskatoon, Lisowsky 5 (Wong) 1:43.

4. Saskatoon, Robins 4 (unassisted) 11:24.

Penalties — Englot Reg (hooking) 2:57; Bateman Reg (cross checking) 4:04; Wong Sas (tripping) 12:00; Englot Reg (cross checking) 16:06; Wong Sas (high sticking) 16:15; Evans Reg (high sticking) 18:51.

Third Period

5. Saskatoon, Elias 2 (Wiens) 1:41.

Penalties — Armstrong Reg, Robins Sas (roughing) 3:32; Svozil Reg (holding) 15:55; Bateman Reg, Sidorov Sas (roughing) 16:21; Dubinsky Reg (unsportsmanlike cnd.) 18:35; Howe Reg, Streek Sas (roughing) 18:35; McNutt Reg (high sticking) 19:40; Cadieux Reg, Smith Sas (roughing) 19:40.

Shots on goal by

Regina 8 9 11 _ 28 Saskatoon 11 9 6 _ 26

Goal — Regina: Kieper (L, ). Saskatoon: Maier (W, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 0-3; Saskatoon: 1-9.

Referees — Mike Langin, Troy Murray. Linesmen — Brayden Glynn, Andrew Sawatsky.

Attendance — 4,165 at Saskatoon.