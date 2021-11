HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Prince Albert

Raiders 5, Blades 1

First Period

1. Saskatoon, Wiens 3 (Lee) 4:40.

2. Prince Albert, Vitelli 5 (Laventure, Gislason) 10:55.

Penalties — Kosior Pa (delay of game) 2:24; Rhinehart Sas (cross checking) 5:08; Allan Pa (interference) 8:13; Herman Pa (high sticking) 14:58; Rhinehart Sas (interference) 17:19; Aquilon Pa (cross checking) 19:41.

Second Period

3. Prince Albert, Allan 1 (Aquilon) 8:53 (pp).

Penalties — Saskatoon bench (too many men, served by Lisowsky) 7:13; De La Gorgendiere Sas (holding) 10:57; Robins Sas (kneeing) 14:46; Wiesblatt Pa (unsportsmanlike cnd.) 16:11.

Third Period

4. Prince Albert, Kosior 2 (Wiesblatt, Vitelli) 6:38.

5. Prince Albert, Wiesblatt 5 (Sanders) 18:04 (en).

6. Prince Albert, Goldsmith 2 (Laventure) 18:24.

Penalties — Shilo Pa (hooking) 2:21; Herman Pa (high sticking) 6:24; De La Gorgendiere Sas (interference) 6:38.

Shots on goal by

Saskatoon 10 10 5 _ 25 Prince Albert 12 13 10 _ 35

Goal — Saskatoon: Maier (L, ). Prince Albert: Serhyenko (W, ).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 0-7; Prince Albert: 1-6.

Referees — Aydon Brown, Brett Iverson. Linesmen — Devan Thiessen, Brayden Glynn.

Attendance — 2,402 at Prince Albert.