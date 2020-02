HTCA announces high honor, honor rolls

Holy Trinity Catholic Academy has announced its second quarter high honor and honor rolls.

High Honors

Grade 8

Alexander Balko, Emma Eschweiler, Mia Koletsos, Victoria Pecirep, Erin Wilson and Francesca Xhokola.

Grade 7

Jeremy Benton, Hao Chen, Brianna Chiaro, Ella Dunford, Amanda Gardecki, Isabella Gracia, Sara Parker and Gabriella Pereira.

Grade 6

Evan Balko, Ava Gariglio and David Parniawski.

Honors

Grade 8

Matthew Conelius, Nicolas Coppola, Gabrielle MacDaniel, Antonio Salerno and Kushal Singh.

Grade 7

Jackson Aube, Zachary Brzoska, Connor Fahey, Madisen Lionetti, Angelina McKenna, Grace Penn, Thomas Perrotta, Colin Scali, Michael Spadaccino and Alexander Tutka.

Grade 6

Cooper Bacca, Amber Brzoska, Benjamin Conelius, Isabella DeJesus, Owen Gannon, Jayden Hylton, Abby Kudravy and Michael Perrotta.