Holy Trinity Catholic Academy lists honor rolls

Holy Trinity Catholic Academy released its first quarter high honors and honor rolls.

High honors

Eighth grade

Alexander Balko, Matthew Conelius, Emma Eschweiler, Mia Koletsos, Victoria Pecirep, Kushal Singh, Erin Wilson.

Seventh grade

Jeremy Benton, Hao Chen, Brianna Chiaro, Ella Dunford, Connor Fahey, Amanda Gardecki, Isabella Gracia, Sara Parker, Gabriella Pereira, Thomas Perrotta.

Sixth grade

Evan Balko, Benjamin Conelius, Isabella DeJesus, Ava Gariglio, Abby Kudravy, David Parniawski, Michael Perrotta.

Honors

Eighth grade

Nicolas Coppola, Francesca Xhokola.

Seventh grade

Jackson Aube, Zachary Brzoska, Grace Penn, Alexander Tutka.

Sixth grade

Cooper Bacca, Amber Brzoska, Zoe Garces, Lukas Grinvalsky, Jayden Hylton, Alexander Iadarola, Maya Rafalko.