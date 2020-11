IL-Winners

Here is a list of winners of races in Illinois.

Supreme Court - 1-Freeman Vacancy

P. Scott Neville, Dem

President

Joe Biden, Dem

U.S. Senate

Richard Durbin (i), Dem

U.S. House - District 1

Bobby Rush (i), Dem

U.S. House - District 2

Robin Kelly (i), Dem

U.S. House - District 3

Marie Newman, Dem

U.S. House - District 4

Chuy Garcia (i), Dem

U.S. House - District 5

Mike Quigley (i), Dem

U.S. House - District 6

Sean Casten (i), Dem

U.S. House - District 7

Danny Davis (i), Dem

U.S. House - District 8

Raja Krishnamoorthi (i), Dem

U.S. House - District 9

Janice Schakowsky (i), Dem

U.S. House - District 10

Brad Schneider (i), Dem

U.S. House - District 11

Bill Foster (i), Dem

U.S. House - District 12

Mike Bost (i), GOP

U.S. House - District 13

Rodney Davis (i), GOP

U.S. House - District 14

Lauren Underwood (i), Dem

U.S. House - District 15

Mary Miller, GOP

U.S. House - District 16

Adam Kinzinger (i), GOP

U.S. House - District 17

Cheri Bustos (i), Dem

U.S. House - District 18

Darin LaHood (i), GOP

Amendment - - Remove Flat Income Tax Section

No,

State Senate - District 1

Antonio Munoz (i), Dem

State Senate - District 4

Kimberly Lightford (i), Dem

State Senate - District 6

Sara Feigenholtz (i), Dem

State Senate - District 7

Heather Steans (i), Dem

State Senate - District 11

Celina Villanueva (i), Dem

State Senate - District 13

Robert Peters (i), Dem

State Senate - District 16

Jacqueline Collins (i), Dem

State Senate - District 19

Michael Hastings (i), Dem

State Senate - District 22

Cristina Castro (i), Dem

State Senate - District 28

Laura Murphy (i), Dem

State Senate - District 31

Melinda Bush (i), Dem

State Senate - District 34

Steve Stadelman (i), Dem

State Senate - District 37

Win Stoller, GOP

State Senate - District 40

Patrick Joyce (i), Dem

State Senate - District 43

John Connor, Dem

State Senate - District 46

Dave Koehler (i), Dem

State Senate - District 49

Meg Loughran Cappel, Dem

State Senate - District 52

Scott Bennett (i), Dem

State Senate - District 55

Darren Bailey, GOP

State Senate - District 58

Terri Bryant, GOP

State House - District 1

Aaron Ortiz (i), Dem

State House - District 2

Theresa Mah (i), Dem

State House - District 3

Eva Dina Delgado (i), Dem

State House - District 4

Delia Ramirez (i), Dem

State House - District 5

Lamont Robinson (i), Dem

State House - District 6

Sonya Harper (i), Dem

State House - District 7

Emanuel Welch (i), Dem

State House - District 8

La Shawn Ford (i), Dem

State House - District 9

Lakesia Collins (i), Dem

State House - District 10

Jawaharial Williams (i), Dem

State House - District 11

Ann Williams (i), Dem

State House - District 12

Margaret Croke, Dem

State House - District 13

Greg Harris (i), Dem

State House - District 14

Kelly Cassidy (i), Dem

State House - District 15

John D'Amico (i), Dem

State House - District 16

Denyse Wang Stoneback, Dem

State House - District 17

Jennifer Gong-Gershowitz (i), Dem

State House - District 18

Robyn Gabel (i), Dem

State House - District 19

Lindsey LaPointe (i), Dem

State House - District 20

Brad Stephens (i), GOP

State House - District 21

Edgar Gonzalez (i), Dem

State House - District 22

Michael Madigan (i), Dem

State House - District 23

Michael Zalewski (i), Dem

State House - District 24

Elizabeth Hernandez (i), Dem

State House - District 25

Curtis Tarver (i), Dem

State House - District 26

Kam Buckner (i), Dem

State House - District 27

Justin Slaughter (i), Dem

State House - District 28

Robert Rita (i), Dem

State House - District 29

Thaddeus Jones (i), Dem

State House - District 30

William Davis (i), Dem

State House - District 31

Mary Flowers (i), Dem

State House - District 32

Andre Thapedi (i), Dem

State House - District 33

Marcus Evans (i), Dem

State House - District 34

Nicholas Smith (i), Dem

State House - District 35

Frances Hurley (i), Dem

State House - District 36

Kelly Burke (i), Dem

State House - District 37

Tim Ozinga, GOP

State House - District 38

Debbie Meyers-Martin (i), Dem

State House - District 39

Will Guzzardi (i), Dem

State House - District 40

Jaime Andrade (i), Dem

State House - District 41

Janet Yang Rohr, Dem

State House - District 42

Amy Grant (i), GOP

State House - District 43

Anna Moeller (i), Dem

State House - District 44

Fred Crespo (i), Dem

State House - District 46

Deb Conroy (i), Dem

State House - District 47

Deanne Mazzochi (i), GOP

State House - District 48

Terra Costa Howard (i), Dem

State House - District 49

Maura Hirschauer, Dem

State House - District 50

Keith Wheeler (i), GOP

State House - District 51

Chris Bos, GOP

State House - District 52

Martin McLaughlin, GOP

State House - District 53

Mark Walker (i), Dem

State House - District 54

Thomas Morrison (i), GOP

State House - District 55

Martin Moylan (i), Dem

State House - District 56

Michelle Mussman (i), Dem

State House - District 57

Jonathan Carroll (i), Dem

State House - District 58

Bob Morgan (i), Dem

State House - District 59

Daniel Didech (i), Dem

State House - District 60

Rita Mayfield (i), Dem

State House - District 61

Joyce Mason (i), Dem

State House - District 62

Sam Yingling (i), Dem

State House - District 63

Steven Reick (i), GOP

State House - District 64

Tom Weber (i), GOP

State House - District 67

Maurice West (i), Dem

State House - District 69

Joe Sosnowski (i), GOP

State House - District 70

Jeff Keicher (i), GOP

State House - District 71

Tony McCombie (i), GOP

State House - District 72

Michael Halpin (i), Dem

State House - District 73

Ryan Spain (i), GOP

State House - District 74

Dan Swanson (i), GOP

State House - District 75

David Welter (i), GOP

State House - District 76

Lance Yednock (i), Dem

State House - District 77

Kathleen Willis (i), Dem

State House - District 78

Camille Lilly (i), Dem

State House - District 79

Jackie Haas, GOP

State House - District 80

Anthony DeLuca (i), Dem

State House - District 81

Anne Stava-Murray (i), Dem

State House - District 82

Jim Durkin (i), GOP

State House - District 83

Barbara Hernandez (i), Dem

State House - District 84

Stephanie Kifowit (i), Dem

State House - District 85

Dagmara Avelar, Dem

State House - District 86

Lawrence Walsh (i), Dem

State House - District 87

Tim Butler (i), GOP

State House - District 88

Keith Sommer (i), GOP

State House - District 89

Andrew Chesney (i), GOP

State House - District 91

Mark Luft, GOP

State House - District 92

Jehan Gordon-Booth (i), Dem

State House - District 93

Norine Hammond (i), GOP

State House - District 94

Randy Frese (i), GOP

State House - District 95

Avery Bourne (i), GOP

State House - District 96

Sue Scherer (i), Dem

State House - District 97

Mark Batinick (i), GOP

State House - District 98

Natalie Manley (i), Dem

State House - District 99

Mike Murphy (i), GOP

State House - District 100

Christopher Davidsmeyer (i), GOP

State House - District 101

Dan Caulkins (i), GOP

State House - District 102

Brad Halbrook (i), GOP

State House - District 103

Carol Ammons (i), Dem

State House - District 104

Mike Marron (i), GOP

State House - District 105

Dan Brady (i), GOP

State House - District 106

Thomas Bennett (i), GOP

State House - District 107

Blaine Wilhour (i), GOP

State House - District 108

Charles Meier (i), GOP

State House - District 109

Adam Niemerg, GOP

State House - District 110

Chris Miller (i), GOP

State House - District 111

Amy Elik, GOP

State House - District 112

Katie Stuart (i), Dem

State House - District 113

Jay Hoffman (i), Dem

State House - District 114

LaToya Greenwood (i), Dem

State House - District 115

Paul Jacobs, GOP

State House - District 116

David Friess, GOP

State House - District 117

Dave Severin (i), GOP

State House - District 118

Patrick Windhorst (i), GOP

State's Attorney - DuPage County

Bob Berlin (i), GOP

County Coroner - Kane County

Robert Russell (i), GOP

State's Attorney - Kendall County

Eric Weis (i), GOP

State's Attorney - McHenry County

Patrick Kenneally (i), GOP

State's Attorney - Will County

James Glasgow (i), Dem

Appellate Court - 1 - Neville Vacancy

Michael Hyman, Dem

Appellate Court - 1 - Simon Vacancy

Sharon Johnson, Dem